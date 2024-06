Avance semanal ‘Pecado original’ con el vuelco de Yildiz y Kumru y un misterioso personaje

‘Pecado original‘, la serie turca diaria de Antena 3, inaugura una nueva semana con Yildiz y Kumru unidas como nunca antes tras una dolorosa tragedia. Ambas enemigas dejan atrás sus diferencias y empiezan un nuevo capítulo, donde no hay espacio para el rencor.

En el último capítulo ofrecido de ‘Pecado original’, Ender descubre las verdaderas intenciones de Çagatay en busca de venganza contra Dogan y decide acercarse también a Ekin, el hijo de Sami Önder, el gran enemigo de Dogan. Todo mientras que Dogan está muy feliz viviendo con Yildiz, mientras que Kumru está harta de tenerla en casa. Por su parte, Çagatay está convencido de que Yildiz sigue enamorada de él.

Kumru se entera de que está embarazada y va a hablar con Çagatay para pedirle que deben casarse, pero se sorprende al ver a Ender en su casa. Ambos le dan una impactante noticia que va a caer como una jarra de agua fría en la modelo: se han prometido.

Ender y Çagatay se van a casar para unir sus acciones y tener más peso en la empresa, pero creen que con ese movimiento no es suficiente. Necesitan además la ayuda de Ekin para derrocar a sus enemigos. Para ello, le vuelven a pedir recopilar acciones de la empresa sin que nadie lo sepa.

¿Qué va a pasar a lo largo de toda esta semana en ‘Pecado original’? Adelántate aquí a las próximas tramas de la ficción otomana que se ofrecerá a su hora habitual tras ‘Sueños de libertad’. Así ‘Pecado original’ ofrecerá de lunes a viernes desde las 16:50 horas y hasta las 18 horas una nueva tanda de episodios, en la semana del lunes 24 al viernes 28 de junio de 2024 en Antena 3.

‘Pecado original’ – Capítulos del lunes 24 al viernes 28 de junio:

En los próximos capítulos de ‘Pecado original’ el anuncio de la relación de Çagatay y Ender les provoca a Yildiz y Dogan un gran impacto y desata un revuelo mediático. Por su lado Kumru está muy afectada y angustiada por su embarazo y por no poder hablar de ello, pero decide seguir adelante. Todo mientras Çagatay se sincera con Kumru y le reconoce que tuvieron algo especial y no quiere que haya malos rollos entre ellos.

Çagatay y Ender en ‘Pecado original’

Entre tanto, ahora que Yildiz está casada con Dogan, el padre de Kumru, las cosas se han vuelto aún más tensas entre ambas, con cada pequeño desacuerdo convirtiéndose en una gran guerra. Hace unos días, Kumru dejó plantado a Çagatay en el altar y descubrir que está embarazada de él es un golpe difícil para ambas. Sin embargo, en un giro inesperado, Yildiz se va a conviertir en un gran apoyo contra todo pronóstico.

La cruzada entre Yildiz y Kumru va a acabar en tragedia por un evento desafortunado, que va a unir a ambas enemigas de una manera inesperada. Ambas viven una tremenda pelea, en la que Yildiz tira de los pelos a Kumru y ella empieza a sangrar. Corren al hospital, pero Kumru pierde al bebé y está muy triste por su aborto. Yildiz la apoya en estos momentos tan difíciles y en una sincera y emotiva conversación, Kumru suplica a su nueva madrastra que la perdone por todo.

Kumru y Yildiz en ‘Pecado original’

Explica que se enamoró y dejó de ver la realidad, pero asegura que está arrepentida por todo el daño causado, reconociendo sus errores. Este momento de arrepentimiento abre la puerta a un nuevo capítulo en sus vidas. Mientras tanto, Çagatay y Ender van a seguir adelante con sus planes de venganza y manipulación.

Por su parte, Dogan comienza a conquistar el corazón de Yildiz y le confiesa que está enamorado de ella y que no quiere seguir con su matrimonio falso, seguro de sus sentimientos y deseando que su matrimonio se convierta en uno de verdad, donde reine el amor y la confianza. El padre de Kumru también va a tomar una firme determinación con su hija cuando descubre que ha vuelto a citarse con Çagatay, y tras pensarse lo que no es acaba echando a su hija de casa sin darle la ocasión de explicarse.

Además, un nuevo y misterioso personaje va a volver a la vida de Kumru. Se trata de su enigmática madre, Handan, que regresa con la intención de recuperar a su hija. Pero Kumru le va a acusar de que la abandonó en cuanto se divorció de su padre y no ha vuelto a saber de ella hasta ahora. Pero Handan no se va a rendir en su plan y culpabiliza a Yildiz de la situación de su hija, expulsada de casa y trabajando ahora de camarera. Para lograr su objetivo, la madre de Kumru va a sellar una alianza inesperada con Ender, dispuesta a cobrarse su particular venganza para romper el matrimonio de Yildiz y Dogan.