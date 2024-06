Alejandro Albalá desmonta la estrategia de Adara Molinero en ‘Supervivientes All Stars’

Adara Molinero partía como una de las grandes favoritas de ‘Supervivientes: All Stars’. Sin embargo, puede que ni siquiera llegue a concursar. Todo dependerá de la decisión que tome la concursante este domingo, 23 de junio, y que anunciará en la segunda gala de ‘SV All Stars’.

A la espera de saber que decidirá, su actitud ha levantado numerosas críticas. Uno de los más duros con el comportamiento de la ganadora de ‘GH VIP 7’ ha sido Alejandro Albalá, quien ha aprovechado su presencia en ‘Fiesta‘ para acusarle de no ser profesional. El ex de Isa Pantoja y Sofía Suescun no le parece bien que Adara Molinero se negara a saltar del helicóptero, requisito imprescindible para concursar en ‘Supervivientes’.

«Eres cero profesional», le espetaba el colaborador de ‘Fiesta’, quien le recordaba que «sabía donde ibas porque has estado hace poco. Hay gente deseando haber ido, yo no hubiera montado ese show. Tiene a todo el mundo pendiente de si salta o no», ha criticado Albalá, quien cree que la madrileña estaría haciendo «un show» solo para llamar la atención. De esta forma, daba a entender que él estaría dispuesto a concursar en ‘Supervivientes: All Stars’ como sustituto de Adara, en caso de que esta decida finalmente abandonar.

Alejandro Albalá cree que Adara Molinero no abandonará realmente

Además, cree que este domingo, durante el primer debate de la edición, Adara Molinero cambiará de opinión y decidirá quedarse. «Menos protagonismo y más saltar, que es lo que tienes que hacer y no tener a todo el mundo pendiente. A mí no me vale. Se tirará después de todo el protagonismo que ha tenido», sentenciaba, dejando claro que el público no es tonto.

Ana Luque era de la misma opinión de Alejandro Albalá, aunque era menos dura con la concursante que su compañero: «Se le ha visto el plumero. En algún momento hace su show, que está bien, es un reality, pero la gente se cansa de lo mismo». Para cambiar de tema, la malagueña dejo caer que pronto explicará el motivo de su enemistad con Olga Moreno, otra de las concursantes de ‘Supervivientes: All Stars’: «Fue una de mis mejores amigas, pero se enfadó conmigo».