Hugo Sierra reaparece en Telecinco y usa una implacable palabra para definir a Adara Molinero

El pasado miércoles, con motivo del día del Padre, Adara Molinero aprovechó para cargar contra su ex y padre de su hijo, Hugo Sierra. La ganadora de 'GH VIP 7' le acusó de falta de responsabilidad con el pequeño Martín, al que, según ella, lleva "dos meses" sin ver. Una acusación a la que el uruguayo no ha tardado en responder.

"Feliz Día del Padre a aquellos que no llevan dos meses sin ver a sus hijos", escribió Adara en sus redes sociales. Un demoledor dardo dirigido directamente a Hugo Sierra, quien ha roto su silencio este viernes, 21 de marzo, en 'Tardear'. A través de una llamada telefónica, el exconcursante de 'Supervivientes' ha cargado duramente contra su expareja, a la que tacha de "desalmada".

"Es una desalmada, te puedo decir eso nada más, poco que agregar", aseguró a uno de los redactores del programa. Y deja claro que "no me sorprende nada en este punto". Según desveló, estaba a punto de incorporarse a una reunión, por lo que prefirió no extenderse en sus explicaciones, pero sí que manifestó su hartazgo e indignación por la actitud de la influencer.

Según Iván García, colaborador del magacín vespertino de Telecinco, ambos tienen firmado "un convenio regulador ante el juez en el que tienen prohibido hablar del niño. Adara está harta y pide que se cumpla ese convenio, solo que nunca sabe cuando va a volver a ver a su padre su hijo", explica el colaborador tras haber hablado con ella.

Así hablaba Adara Molinero de su relación con Hugo Sierra hace tres meses

Según sus informaciones, Hugo Sierra "lleva años" lanzándole "excusas" para compartir tiempo con Martín. Sin embargo, el uruguayo llegó a decir en alguna ocasión que fue Adara la que "no cumple con sus obligaciones". El pasado mes de diciembre, la influencer habló de su relación con el padre de su hijo en el podcast que presenta con su madre, Elena Rodríguez, en Mtmad, 'En las mejores familias'.

"Me hubiera gustado gestionarlo de otra forma. No me siento culpable porque creo que no hubiéramos seguido juntos pero sí que tendría que haber hecho las cosas de otra forma pero es que, ¿cómo iba a hacerlo? Me estaba superando todo dentro de esa casa. Si ves los confesionarios en 'Gran Hermano’ yo me estaba volviendo loca!, explicó Adara Molinero, haciendo referencia al romance que vivió con el italiano Gianmarco Onestini en la casa de 'GH VIP 7', cuando aún estaba con Hugo Sierra. Ese fue el principal motivo de su ruptura.

Además, dejó claro que su intención jamás fue hacerle daño, pero se dejó llevar por sus sentimientos hacia el italiano: "Yo en todo momento quería que no se supiera nada. Quise esconderlo hasta yo poder salir fuera, aclarar mis ideas y poder un poco gestionarlo. Empecé a sentir más, más, más y más y me superó. Pero muchas veces a día de hoy digo joe, si siguiéramos juntos como una familia… ¡Qué lástima!".

En el podcast, Adara también confesó que su relación con Hugo Sierra era cordial. E incluso dirigió unas cariñosas palabras hacia la familia del uruguayo, por el trato que siempre le han dado a su hijo: "Te voy a decir una cosa. No funcionó pero ¿sabes de lo que estoy muy orgullosa? De la familia que tiene por parte del padre. Son increíbles y le tratan espectacular, con un amor, un respeto que la verdad que siempre estaré agradecida". Ahora, tres meses después de esas palabras, ese buen rollo ha vuelto a saltar por los aires.