Adara Molinero lanza este recado a Hugo Sierra tras su expulsión de ‘Supervivientes All Stars’

Tras convertirse en la primera expulsada de ‘Supervivientes All Stars’, queda poco para que Adara Molinero se despida de Honduras. La televisiva ha concedido su primera entrevista para las plataformas digitales del programa antes de poner rumbo a España y ha dejado muy claro cuáles son sus planes. Así, no ha dudado en lanzar también una petición a su ex, Hugo Sierra, de cara a reencontrarse con el hijo que tienen en común.

La televisiva no arrancó con buen pie su segunda etapa como ‘leyenda’ en los Cayos Cochinos. Y tras una semana de sufrimiento, la superviviente respiró aliviada cuando Jorge Javier anunció que era la primera expulsada de la edición frente a Olga Moreno. «Pienso en el momento y me entran ganas de llorar», comenzó explicando la concursante cuando le preguntaron qué hará nada más llegar a España.

La firme petición de Adara Molinero a Hugo Sierra

«Quiero abrazar a mi familia, a mi madre, a mi novio, y seguramente, mi hijo estará durmiendo», confesó Adara Molinero, que lanzó entonces una petición a su ex, Hugo Sierra, de cara al reencuentro. «Llamaré al papá para que me lo enseñe, aunque sea durmiendo, que estoy segura de que así será», aseguró la superviviente.

Sobre el reencuentro con su madre, la primera expulsada de la edición de leyendas no tiene muy claro qué es lo que le dirá nada más verla. «Me estaba imaginando una respuesta adecuada, pero no me viene», confesó la televisiva entre risas. «Sabéis que amo a mi madre, todo el mundo la conoce, pero es que estoy tan bien y tan orgullosa de haber hecho lo que sentía, que me da igual lo que piense la gente de mi familia y todo el mundo», añadió la concursante.

Así, Adara Molinero pone así fin a su accidentado paso por ‘Supervivientes All Stars’. Cabe recordar que, antes de iniciar la aventura, la televisiva revolucionó el programa negándose a saltar del helicóptero y poniendo en duda su estancia en el programa. Días más tarde, decidió dar una oportunidad a los Cayos Cochinos, y tras unos días de enfrentamiento con sus compañeros y una reacción alérgica que la dejó indispuesta, suplicó a la audiencia que salvasen a Olga Moreno en su lugar para poder abandonar la isla.