La madre de Pelayo Díaz dice 'basta' a Frank Blanco y le da el corte del día en 'Tardear'

Parece que junto a Terelu Campos, el concursante de 'Supervivientes 2025' que más defensa está teniendo en los magacines de Telecinco es Pelayo Díaz. Así, es habitual que su ex marido Andy le defienda en las galas. Pero su actual novio y madre también han visitado varios platós como 'Tardear'. De hecho, este viernes el programa de Frank Blanco y Verónica Dulanto recibían a Elena, la madre del estilista.

"¿Elena estás tranquila no? Esta es tu casa", le comentaba Verónica Dulanto a su invitada. "A partir de ahora le bautizamos como la Pelaya", ironizaba Kike Quintana mientras que José Antonio Canales Rivera destacaba que ya entendían de donde le venía a Pelayo lo de su estilo. "Ay, voy a venir más veces", respondía ella al sentir que le estaban piropeando.

En 'Tardear' no han dudado en hacerse eco de los posibles celos de Pelayo Díaz ante la llegada de Montoya a Playa Furia. Y es que parece que todos los concursantes han recibido bien al andaluz menos el estilista. "Las caras de tu hijo son un poema, tu hijo no soporta a Montoya", le soltaba Verónica Dulanto. "Yo los veo como dos gallos en el gallinero y con uno es bastante", respondía la madre de Pelayo.

"¿Pero le tiene celos?", insistía Verónica Dulanto. "Él ya sabía quien era Montoya porque se habla en toda España y en el extranjero de él, pero él no fue a hacer amigos y lo ve como un claro contrincante", aclaraba Elena. "Yo la verdad sea dicha es que a Montoya le veo con incontinencia verbal. Lo poco agrada y lo mucho cansa", apostillaba la madre de Pelayo Díaz.

"¿Pero y crees que el rollito que tenía Pelayo con Terelu puede haber cambiado por la relación de Terelu con Montoya?", le cuestionaba Frank Blanco. "No, yo creo que Pelayo no se mueve por eso. Pelayo se mueve cuando algo le parece mal porque no tiene filtros, espero que con la edad, y que con 'Supervivientes' vaya aplacándose un poco y no salte a la primera de cambio porque con las formas pierde la razón aunque la tiene. Aunque lo bueno que tiene es que sabe pedir perdón", defendía la madre del estilista.

Después, Leticia Requejo se reconocía fan de Pelayo Díaz y aseveraba que "el brillo a Montoya no se lo está quitando Pelayo, se lo está quitando él mismo por lo forzado que está". "A mi Pelayo me gusta porque concursa de verdad y no está pensando en el equipo", aseveraba también Kike Quintana.

La madre de Pelayo Díaz se encara con Frank Blanco

Y al ver que todos estaban peloteando, Elena no se quedaba callada. "¿Qué estáis hoy aquí todos a favor de Pelayo?", se preguntaba. "No, no te preocupes que yo no estoy nada con Pelayo", le respondía Frank Blanco sin pudor. "Oye Frank con lo bien que me caías y lo guapo que me pareces", le replicaba la madre del estilista. "Nos podemos caer bien", aseveraba él. "Pues es que ya te estoy viendo más feo y me caes peor perdona que te diga", le soltaba Elena sin reparos.

"Yo es que en esto estoy con Montoya a tope la verdad. Y es más tengo la sensación de que Pelayo rechaza un poquito a Montoya porque no es tan refinado y porque tiene otra manera de relacionarse", defendía Frank Blanco. "Oye no empecéis con esa parte ehh, siempre por ahí. No, a ver él ve que tiene un rival y ya está. Así como con Terelu decía pero por qué se mete con Terelu si está dando momentos maravillosos y cae muy bien al público y es fabulosa y no va a ser rival tuyo", sentenciaba Elena.

Por su parte, José María Almoguera opinaba que lo que le ha pasado a Pelayo Díaz es que se ha visto eclipsado por Montoya y eso no le ha hecho gracia. Algo que llevaba a que su madre le diera un corte. "Oye José María a Pelayo no hay nadie que le eclipse", le replicaba Elena demostrando que quien critique a su hijo se enfrentará con ella.