Pelayo Díaz se multiplica y salta también a este programa de Antena 3 mientras concursa en 'Supervivientes'

Que 'Pasapalabra' es un programa grabado es algo que todo el mundo sabe. Pero no por ello no ha dejado de sorprender ver como uno de sus famosos invitados en la entrega de este martes es Pelayo Díaz justo cuando el estilista se encuentra en Honduras.

Así, mientras Pelayo Díaz es uno de los concursantes estelares de 'Supervivientes 2025' y uno de los que está en boca de todos por sus discusiones con Terelu Campos, el estilista ha aparecido también en el concurso de Antena 3 que presenta Roberto Leal.

Se da la casualidad de que minutos antes precisamente la madre de Pelayo Díaz aparecía en 'Tardear' para defender a su hijo y comentar su aventura en el reality de Telecinco. Y justo después era el propio Pelayo el que aparecía en la pantalla de Antena 3.

Cabe recordar que antes de entrar en 'Supervivientes 2025', Pelayo Díaz ya era rostro de Antena 3 pues era colaborador de 'Espejo Público' y de TVE pues también colaboraba en 'D Corazón' después de su paso por la última edición de 'MasterChef Celebrity'.

Pelayo Díaz, invitado en 'Pasapalabra'

Pelayo Díaz en 'Pasapalabra'.

Además lo más llamativo de todo es que tal y como revelaba Pelayo Díaz a Roberto Leal su visita al concurso de Antena 3 se producía cinco años después de su última visita. "Tenía ganas de volver", le reconocía al presentador. "¿Cuánto hacía?", le preguntaba el andaluz. "Pues cinco añitos, estuve al principio principio", le contestaba él revelando que su paso por 'Pasapalabra' se produjo justo cuando el concurso regresó a Antena 3.

Asimismo, Pelayo Díaz no tenía reparos en ironizar con que él no tiene muy bien la cabeza. "Yo ver veo bien, pero lo que no me va muy bien es la cabeza así que no sé si voy a servir de algo, pero haré lo que pueda", aseveraba. "Si estás muy centrado", le replicaba Roberto Leal. "No te asustes ehh", le pedía Pelayo a Manu, el concursante a quién tratará de ayudar estos días junto a Marta Pombo.

"La última vez que viniste lo hiciste muy bien, ¿no?", terminaba diciendo Roberto Leal. "¿Si? Bueno pues vengo a romper ese récord", reaccionaba el asturiano. "La verdad es que no me acuerdo mucho, lo he dicho por decir, vamos a dejarlo ahí", concluía Leal.