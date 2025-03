Frank Blanco recibe un toque de atención por lo hecho en 'Tardear' y se ve obligado a pedir perdón

Frank Blanco ha vivido este martes un momento muy incómodo en 'Tardear' pues filtraba sin darse cuenta la gran exclusiva que el programa de Telecinco tenía para el final del programa. Algo que llevaba a que le dieran un toque en pleno directo a gritos.

Desde el principio del programa, 'Tardear' adelantaba que este martes iban a hablar de una famosa que se había cambiado su cara tras hacerse una operación integral de su rostro y que durante el programa iban a revelar de quién se trataba.

"Lleváis un rato viendo en la pantalla el titular de que una mujer muy famosa se ha sometido a una operación que le ha cambiado radicalmente tanto que quizá los colaboradores no la van ni a reconocer, vamos a hacer la prueba", exponía Frank Blanco antes de pedir a los colaboradores que le acompañaran para ver en una tablet la nueva imagen de esa persona famosa.

"Os vais a quedar de piedra", apostillaba Verónica Dulanto. Y cuando todos veían la imagen se reían y se quedaban sorprendidos. "Es que no sé quién es", soltaba Leticia Requejo asegurando que no la había reconocido. "No es ella", apostillaba Paloma Barrientos. Y finalmente, era Luis Pliego el que revelaba que se trataba de Paola Olmedo y que su rostro se verá este miércoles en la revista Lecturas.

Tras ello, todos insistían en que está irreconocible. "El titular es que no me reconoció ni mi madre", adelantaba el director de la revista. "Es un cruce entre Sara Carbonero y un poquito también Campos", añadía el periodista sobre el nuevo rostro de la ex mujer de José María Almoguera.

Frenan a gritos a Frank Blanco por destapar la exclusiva

A la vuelta de la publicidad, Frank Blanco se dirigía precisamente hacia el lugar en el que se encontraba José María Almoguera para mostrarle el nuevo rostro de su ex pareja. Y sin darse cuenta al desplazarse con la tablet se podía ver fugazmente la imagen.

Ello provocaba que desde dirección gritaran a lo loco al presentador de 'Tardear'. "¡Qué se ve!", le advertían. "¡Cuidado!", reaccionaba Verónica Dulanto al ver la metedura de pata de su compañero. Mientras Frank Blanco pedía a todos "calma" sin ser muy consciente de lo que había sucedido.

"¿Casi se ve entonces?", preguntaba Frank Blanco a lo que su compañera le respondía que sí que "casi se ve". "Tápalo anda, tápalo bien", insistía la presentadora mientras se veía revuelo en la zona de dirección. "Perdón, perdón, Paola es mía ahora mismo", respondía el presentador tapando la tablet.

Después a la vuelta de un vídeo sobre otro tema, Verónica Dulanto le comentaba su compañero que "te hemos pillado". "Con el carrito del helado", reaccionaba él con una sonrisa en la boca. "¡Vaya tarde me estáis dando!", se quejaba el presentador. "Encima, tendrás morro", le espetaba su compañera.