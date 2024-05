Jorge Brazález entra en escena y da sentencia así a su exnovia Miri en ‘Supervivientes’

Jorge Brazález, ganador de ‘MasterChef 5’ y expareja de Miri Pérez Cabrero, ha entrado en escena y ha hablado sin tapujos sobre el concurso de su exnovia en ‘Supervivientes 2024’. Ha sido muy polite y con su pronunciamiento ha dejado claro que, aunque no están juntos, la relación entre ellos es buena y la ruptura, amistosa.

Esta intervención la ha hecho a través de ‘Vamos a ver’, el programa comandado por Joaquín Prat: «No lo estoy siguiendo mucho. Si he visto que está ahí Miri y estoy muy orgulloso. Yo la última parte no la he visto, pero está siendo bastante real. Yo creo que sí, ella no hace mucho teatro. Es así de verdad».

Unas palabras con las que Jorge Brazález sentencia positivamente su verdadera imagen y desmiente las acusaciones que persisten entre muchos compañeros de ‘Supervivientes’ como Aurah, Laura Matamoros, Ángel Cristo o Blanca Manchón; que no han parado de señalar ante las cámaras que Miri es una estratega de manual y que se ha orquestado un «papelón«, perfectamente calculado, para llegar a la final.

Además, preguntado por si le gustaría que ganase esta edición de ‘Supervivientes’, Jorge Brazález ha sido muy cristalino en su respuesta al redactor de Telecinco: «Hombre, me gustaría que ganara Miri, claro».

Un mensaje de apoyo absoluto que se produce justo en un día especialmente complicado para la robinsona, pues Miri, eje central de las tramas, está nominada y se juega la expulsión junto a otros dos pilares del concurso como Kiko Jiménez y Laura Matamoros. ¿Quién deberá volver a España definitivamente?