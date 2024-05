El duro comunicado de Àngel Llàcer tras estar al borde de la muerte: «Se temió por mi vida»

Días después de recibir el alta médica, Àngel Llàcer se ha pronunciado por fin sobre su estado de salud. El juez de ‘Tu cara me suena’ ha pasado varias semanas ingresado en la Clínica Ruber de Madrid tras sufrir una recaída en su infección estomacal. El actor se ha pronunciado sobre su tiempo en el hospital y cómo se recupera actualmente.

La bactería Shigella jugó una mala pasada al catalán y tuvo que ingresar en el hospital por segunda vez tras retomar su puesto en ‘Tu cara me suena’. Desde entonces, las únicas actualizaciones de su estado de salud han ido llegando por personas de su entorno como Carlos Latre. Pero ahora, fuera de peligro, el catalán ha tomado sus redes sociales para sincerarse.

Àngel Llàcer: «Aquí es cuando tuve el susto real»

«Después de volver de un viaje por el sureste asiático me encontraron una bacteria y me ingresaron durante diez días en un hospital de Madrid. Tras recibir el alta, regresé a Barcelona creyéndome recuperado», comenzó relatando Àngel Llàcer antes de contar el momento en el que de verdad llegó a temer por su vida.

«Me ingresaron en la Clínica Dexeus de Barcelona… Y aquí es cuando tuve el susto real», adelantó el actor, que afortunadamente se encuentra ya recuperándose de la afección fuera de peligro. «La insistencia y la profesionalidad de la Dra. Campray, ‘mi salvadora’ y diligencia y saber hacer del DR. Pérez Prieto y los doctores Simón, Pizza y Gaggioti, me salvaron la vida», sentenció Llàcer.

«No encuentro las palabras para agradecerles todo lo que les debo», insistió el presentador. Y Àngel Llàcer tampoco perdió la oportunidad de destacar la labor de todo el personal de la UCI que le cuidó. «No quiero dejar de agradecer el cariño y cuidado del todo excelente personal de la UCI que me atendió todos estos días. No os podré olvidar nunca», añadió el catalán.

El presidente del jurado de ‘Tu cara me suena’ tampoco se olvidó de sus grandes amigos en su post de agradecimiento, que han estado a su lado durante estas semanas difíciles. «Ha sido un momento muy complicado, seguramente el peor de mi vida, tanto a nivel físico como emocional; pero siempre hay que quedarse con lo positivo de todo… y yo me quedo con todo el amor y cariño que he recibido estas semanas», aseguró el compañero de Chenoa.

«Llegué a despedirme de mi familia»

«Gracias a mis amigos por hacer piña y protegerme tanto. Gracias también a mi gran familia televisiva de Atresmedia por demostrarme una vez más que detrás de grandes profesionales hay grandes personas», continuó enumerando Àngel Llàcer, que reflexionó entonces sobre toda la experiencia y cómo le ha afectado tanto a él como a los suyos.

«Fueron momentos muy difíciles, en los que se temió por mi vida; incluso llegué a despedirme de mi familia y de mis seres queridos. Ahora ya puedo decir que el bache está superado, que ya estoy en casa y que vienen meses de rehabilitación. Voy a esforzarme para que esta recuperación sea corta y volvamos a vernos pronto en los teatros o en la televisión… haciendo lo que mejor se hacer que es entretener», terminó asegurando el presentador. Por lo que, como estaba previsto, el catalán no podrá retomar su silla de jurado en ‘Tu cara me suena’ durante el resto de la edición.