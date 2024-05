Avance semanal ‘Sueños de libertad’ del 27 al 31 de mayo: Jesús confiesa que es un asesino

‘Sueños de libertad’ continúa siendo la serie líder de las tardes y anotando grandes resultados entre los más jóvenes. La ficción protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay ofrecerá esta semana cinco nuevos episodios.

En el último capítulo de ‘Sueños de libertad’, Begoña quedaba con Luz y le contaba que había tenido una pesadilla en la que Jesús había descubierto sus sentimientos hacia Andrés y que la iba a matar. Ahora, está asustada porque piensa que su marido es tan violento que no sabe cual puede ser su límite y si puede llegar a ser un asesino y si pudo ser el que matara en realidad a Clotilde y no Valentín. Luz se comprometía a ayudarla para dar con toda la verdad.

En la tienda, Fina le decía a Marta que claro que le compensa estar con ella pese a que no puedan tener una relación normal y visible ante todos y con bastantes obstáculos con la vuelta de Jaime. Fina le proponía una cita en el campo para comer cuando Jaime aparecía para decirle a su mujer que había reservado una mesa en un asador y la De La Reina intentaba esquivar la propuesta de su marido.

Por su parte, Damián aparecía en el dispensario antes de que Luz se fuera del pueblo y le proponía quedarse en la colonia y ser ella quien se encargue del consultorio comarcal. Y la doctora decidía aceptar la propuesta y trabajar codo a codo con Jaime tratando a la gente del pueblo.

Pese a que habían hablado de esperar, Tasio no podía quedarse callado y le soltaba a Claudia que quiere que Carmen y él adopten a su bebé. Y aunque de primeras no le desagrada la idea, Claudia terminaba huyendo de la cantina al verse superada por toda esta situación.

Tras hablar con Luz, Begoña decidía ir en busca de Elena para averiguar si su relación con Jesús empezó en la época en la que él descubrió que su esposa Clotilde y su primo Valentín podrían tener algo. Para ello, Begoña le pedía a Elena que le ayude a saber hasta donde puede llegar su marido y la secretaria le daba largas porque quiere seguir con su vida. Pero cuando Begoña le nombraba a Clotilde, Elena huía despavorida.

¿Pero qué va a pasar esta semana en ‘Sueños de libertad’? No te pierdas todas las tramas que transcurrirán en la serie de Antena 3 esta semana del lunes 27 al viernes 31 de mayo:

Capítulo 65 de ‘Sueños de libertad’ – Lunes 27 de mayo

María está muy preocupada por la cena que ha cerrado con los Ortega, los clientes importantes de la fábrica de los De La Reina. Por ello, la mujer de Andrés intenta tenerlo todo controlado haciendo que Digna y Gema se sientan un tanto intimidadas con las intenciones de María.

Claudia no deja de darle vueltas a la cabeza tras la propuesta de Tasio de que él y Carmen adopten a su bebé. Algo que a Carmen tampoco le termina de hacer gracia porque sus intenciones son tener sus propios hijos y no uno adoptado. Lo que no quiere ninguna es que todo esto afecte a su amistad. Algo que también opta por hacer con la propia Luz

Tras haber retomado su relación, Isidro se preocupa por el estado de Fina tras verla muy preocupada. Él intenta entender a su hija y comprender que le gustan las mujeres. Y en plena conversación, él le cuenta una de las últimas conversaciones que tuvo con su madre antes de morir.

Después de darse un beso al creer que no se iban a volver a ver, ahora que Luz se queda en la colonia, la doctora y Luis tienen que tomar una decisión sobre su relación y si deciden dejar las cosas como están o intentan retomar la relación que habían iniciado. Y su madre le recomienda que lleve esa relación hacia la amistad porque al final será lo mejor para los dos.

Tras ver a Carmen poco convencida con lo de adoptar al hijo de Claudia, Tasio decide desistir de criar al hijo que va a tener Claudia pues lo más importante para él es la felicidad de su pareja. Pero al verle llorando por tener que renunciar al que es su hijo, Carmen opta por aceptar su decisión y adoptar al bebé de Claudia para que no le suceda lo que le pasó al propio Tasio: que se crio sin saber quién era su padre. Sin embargo cuando se lo van a decir a Claudia y a decirle que quieren que sea la madrina del niño ella les echa de la habitación y les dice que no les va a dejar que se queden a su hijo.

Andrés y Damián tienen una reunión para hablar de la construcción de la nueva carretera cuando Digna se entera de que el lugar elegido es un sitio que para ella era muy especial porque allí vivió algunos de los momentos más bonitos junto a su marido.

Durante la cena con los Ortega, Andrés comienza a sospechar que pudo haber en el pasado algo entre María y Sebastián al ver su complicidad. Y precisamente, cuando los dos se quedan solos, Sebastián se le insinúa y le deja caer que si su marido Andrés no le valora es que está ciego y que le gustaría verse a solas.

Por la noche, Luz y Luis se reúnen y deciden ser amigos con derecho a roce. Por su parte, Marta le pide perdón a Fina por dejarla plantada y no haber podido hacer el picnic que pretendían para comer. Tras la conversación con su padre, Fina ha llegado a la reflexión de que aunque quiere a la De La Reina no puede ser feliz con ella ahora que Jaime ha vuelto. Y por ello, la dependienta le dice a su jefa que intente ser feliz con su marido. Tras ello, Marta se queda echa un mar de lágrimas.

En la habitación, Jesús trata de acercarse a Begoña pero ella le rehúye con la excusa de que está muy cansada. Es entonces cuando él le suelta que en realidad le rechaza porque no puede darle un hijo y termina derrumbándose en el regazo de su esposa.

Capítulo 66 de ‘Sueños de libertad’ – Martes 28 de mayo

Tras el gran éxito de la cena con los Ortega, Damián le felicita a María por haber conseguido que esta cita tan importante para los De La Reina se produjera. No obstante, María está bastante contrariada y preocupada por la insinuación que le hizo Sebastián cuando se quedaron solos. De hecho, no duda en compartir lo sucedido con Gema.

Después de haber roto con Marta, Fina está completamente hundida. Cuando Carmen acude a verla, la dependienta le cuenta a su amiga y compañera que ha dejado a su jefa porque su relación es imposible y ella no quiere seguir sufriendo. Ahora asegura que el dolor que tiene por dejar a la mujer de su vida es insoportable.

Tras pensárselo mucho, Claudia ha decidido dar una respuesta a Carmen y Tasio: no les va a entregar a su hijo porque no va a soportar verles criar de su hijo mientras ella queda apartada. Y es que ella solo quiere lo mejor para su bebé pero ella no podría soportarles ver con él y por ello su decisión es poner el bebé en adopción.

Jaime se presenta en la habitación de Fina después de que Claudia le dijera que la dependienta se estaba resintiendo de la herida del navajazo que recibió. Y aunque Fina le dice que no es necesario, él decide ver si la dependienta está bien. Y justo entonces, el marido de Marta descubre el libro que le había regalado su mujer.

Paralelamente, Luz y Jaime tienen un desencuentro en el dispensario después de que él critique la forma en la que la doctora tenía organizado todo. Por su parte, ella le deja claro que no va a dejar que la ningunee.

Jaime le recomienda a Marta que esté más pendiente de Fina ante su estado de salud. Tras ello, la De La Reina visita a la que es el amor de su vida pero Fina le pide que la deje tranquila. Fina reconoce que quiere irse porque no puede seguir con su vida teniéndola a ella tan cerca sin poder tocarla ni besarla. Y Marta le dice que no renuncie a ella que pueden superar todos los obstáculos para ser felices.

Después de que Carmen le cuente a Tasio que Claudia no va a dejar que se queden ellos con el bebé, él no duda en amenazar con demandar a la dependienta por quererle quitar a su hijo y que le da igual el escándalo que pueda suponer todo esto.

En la fábrica, Jesús se enfrenta con Damián por como ha abordado su hermano Andrés la crisis del perfume. Mientras, cuando Begoña ya daba todo por perdido, Elena decidía volver a encontrarse con ella en Toledo para contarle toda la verdad sobre Jesús y que él nunca le fue infiel a Clotilde con ella pero que a raíz de la muerte de su esposa todo ese tema era tabú.

Capítulo 67 de ‘Sueños de libertad’ – Miércoles 29 de mayo

Joaquín le pide perdón a Gema por su reacción a su idea de realizar una cena en su honor para tratar de levantar su ánimo después de todo lo que sucedió con el engaño de Gonzalo. Y no duda en proponerle ayudar para sacar adelante la cena después de haber dicho que no. Gema le pide a María y a Andrés que acudan a una cena en su casa pero ella rechaza la propuesta al considerar que no deben juntarse por la diferencia de clases.

Tasio le dice a Claudia que él es el padre del bebé y que no va a permitir que ponga el bebé en adopción sin su consentimiento y que si no llegan a un acuerdo pedirá la patria potestad del bebé. Todo con Carmen de testigo intentando que las cosas no salgan a la luz para evitar más escándalos. Después, Tasio le pide ayuda a Mateo para convencer a Claudia de que les ceda a él y a Carmen a su hijo.

Por otro lado, Carmen no duda en enfrentarse a Marta en la tienda acusándola de que ella sea la culpable del sufrimiento de Fina después de que la jefa le pida que la cuide ya que ella no puede hacerlo. Mientras, Isidro visita a su hija tras descubrir que no se encuentra bien y que estaba metida en la cama.

Sebastián Ortega se presenta en casa de los De La Reina para darle una sorpresa a María al llevarles unos melocotones. Ella trata de evitar quedarse a solas con su ex pero no lo consigue. Y Sebastián le propone de nuevo tener una cita con ella a solas. Y cuando él intentaba besarla, Gema aparecía en el salón para salvar a su amiga.

Andrés sigue tratando de encontrar otro trayecto para construir la nueva carretera y evitar así que el Paseo de la Chopera desaparezca ahora que parece que todo el mundo no quiere que ese lugar sea reemplazado por una carretera. Por su parte, Luz le cuenta a Luis que Jaime la está relegando a tareas menores.

Begoña sigue rehuyendo a Jesús y él le reprocha su actitud con él después de enterarse de que no le puede dar hijos. Así, ella opta por decirle que va a ir a visitar a su madre en lugar de quedarse con él en casa. Pero en realidad, Begoña quedaba con Elena y la ex secretaria le cuenta que Jesús contrató un detective pocas semanas antes de la muerte de Clotilde y al igual que Begoña, Elena cree que quizás Jesús puede tener algo que ver con la muerte de su esposa. Lo que ninguna sabía es que Jesús las estaba espiando en una esquina.

Capítulo 68 – Jueves 30 de mayo

Jesús no duda en seguir a Elena y la aborda en plena noche para saber por qué Begoña y ella se estaban citando a sus espaldas. Y la secretaria al verse de nuevo amenazada le confiesa que Begoña ha querido sonsacarle cosas porque sospecha que él pudo estar detrás de la muerte de Clotilde por haberle sido infiel con su primo.

En el dispensario, Jaime y Luz firman la paz después de haber intervenido a un operario que estaba muy grave después de que él vea que la doctora es buena en su trabajo y que deben trabajar codo a codo y no entrar en guerras personales que pueda afectar a su trabajo.

Tras hablar con Elena, Jesús no duda en decirle a Begoña que sabe que le mintió y que no había ido a ver a su madre sino a Elena y le afea que siga tratando de investigar en todo lo que hizo Clotilde con Valentín. Después de todo lo sucedido, Jesús le recomienda a Begoña que hable con Digna para aclarar todas sus dudas sobre Valentín.

Isidro decide sorprender a su hija con un desayuno en la cantina con todos sus compañeros y amigos presentes. El chef intenta acercar posturas con Fina y entenderla mejor en torno a su homosexualidad. Mientras Marta sigue sufriendo al sentirse cada vez más sola después de que Fina rompiera con ella y se rompe ante su familia.

Claudia acude a consulta para ver que todo el embarazo va bien y le cuenta a Luz sus planes de dar a su hijo en adopción y la doctora le intenta hacer ver que una vez de ese paso no va a poder saber nada de su hijo. Cuando la dependienta se emociona al escuchar el latido de su bebé, la doctora le recomienda que sea madre soltera.

Begoña visita a Digna en casa de los Merino para preguntarle por Valentín y la muerte de Clotilde y aunque al principio quería darle largas, la cocinera termina entregándole a Begoña una carta de su hijo en la que él corrobora que mató a Clotilde. Tras leer la carta, Begoña intenta pedirle perdón a su marido por desconfiar de él pero ahora es Jesús quien decide rehuirla.

Tras romperse en la comida, Andrés trata de intentar hablar con su hermana para saber que le ocurre y Marta le reconoce que no soporta seguir jugando al matrimonio perfecto y que no aguanta más con Jaime y que está atrapada en sus redes. Por su parte, María decide también confesarle a Andrés que Sebastián la acosa y el De la Reina le promete que ese hombre jamás volverá a acercarse a ella.

Capítulo 69 – Viernes 31 de mayo

Después de que Claudia le contara a Mateo que escuchar el latido del corazón de su hijo le ha hecho dudar y cambiar de opinión con respecto a darle en adopción, él le sorprende con una propuesta inesperada: casarse con ella para que pueda criar al bebé con ayuda.

Begoña se reúne con Luz y le dice que se equivocaron al sospechar que Jesús mató a Clotilde y que ha leído una carta de Valentín confesando el asesinato y cree que ahora su matrimonio va a ser un infierno porque Jesús no se lo va a perdonar en la vida.

Andrés se reúne con Sebastián y le deja claro que no tiene nada que hacer con su mujer y que no quiere saber nada más de él ni de su familia. Ortega se enfrenta con él y Andrés le echa de su despacho y le pide que se aleje de su familia o se arrepentirá.

En la tienda, Marta y Fina tienen una nueva conversación en la que tratan de intentar seguir con sus vidas y la De La Reina le anuncia a Caren que a partir de ahora volverá a ser ella quien la acompañe a Madrid para evitar que Fina y ella tengan que hacer esos viajes.

En el dispensario, Jaime empieza a tener problemas de visión y trata de ocultárselo a Luz que se ha dado cuenta de que al médico le sucede algo. Por otro lado, Andrés le cuenta a María que ya ha arreglado lo de Sebastián y que ya no les va a dar problemas. Además le anuncia que irán a cenar a casa de sus primos.

Tras lo sucedido, Carmen le pregunta a Claudia cual es su decisión final y la dependienta le dice a su compañera que ha decidido casarse y criar a su hijo como Dios manda descolocando a su amiga. Carmen le cuenta a Claudia que Mateo había superado su crisis de fe y que ahora estaría sacrificándose por ella.

Tras volver de la cena, Andrés se encuentra a una Begoña desolada y ambos vuelven a tener un acercamiento y justo cuando están a punto de besarse, Begoña huye corriendo para evitar más problema.

Mientras en la fábrica, Jesús le pide a Damián que impida que la nueva carretera pase por La Sagra. La insistencia de su hijo hace que el patriarca no comprenda su actitud. Y finalmente, Jesús le confiesa a su padre toda la verdad: su primo Valentín no se fue a Brasil. Él le mató y le enterró allí.