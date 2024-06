Patricia Pardo eleva esta queja a Joaquín Prat por lo presenciado en ‘Vamos a ver’: «Me enfado»

Patricia Pardo acabó clamando este lunes contra el discurso de la última invitada de ‘Vamos a ver’ y rebelándose a Joaquín Prat. El programa recibió a Meirivone, la mujer «casada» con un muñeco de trapo que protagonizó el estreno de ‘La vida sin filtros’ este sábado. Después de que la invitada presentase a su peculiar familia, la presentadora acabó quejándose en directo.

Meirivone, la mujer casada con un muñeco de trapo y cuya boda, ante 250 invitados, se viralizó mundialmente hace unos meses, revolucionó las redes este fin de semana al aparecer con su atípica familia de trapo en el programa de Cristina Tárrega en Telecinco, y este lunes ‘Vamos a ver’ conectaba con ella. Mientras escuchaba su historia, Joaquín Prat fue algo insistente en que se trataba de muñecos, y no de personas reales. Algo que no pareció molestar a su invitada.

«Intento entender que usted haya creado una familia acorde con sus necesidades, con la que usted se siente a gusto, entonces usted decide que comparte la vida con esos muñecos», reflexionó Joaquín Prat mientras Cristina Pardo permanecía en total silencio. La invitada, antes de explicarse, admitió que, en efecto, son muñecos, pero son su familia.

Joaquín Prat, a Merivone: «No voy a ser yo quién la juzgue»

Aún así, quiso esclarecer aún más su situación de cara a quiénes, como la copresentadora de Prat, ven su modelo de familia un disparate. «Yo también tengo mi vida fuera del contexto de mi familia. Tengo trabajo, mis hijos, mis sueños… pero mi marido realmente es Marcelo, él es mi esposo y se ocupa y cuida de mi vida», comenzó explicando Meirivone junto a sus tres hijos de trapo y su marido en cámara.

Joaquín Prat y Merivone en ‘Vamos a ver’

«Esto es una forma de criar diferente, una creación mía. Yo soy feliz por tener a Marcelo y a los niños, es una felicidad única, diferente, que no soy capaz de expresar de otra manera. Además, ayudo a alguna gente con depresión con las historias que creo de mi mente, dando valor a la familia», aseguró la invitada de Patricia Pardo y Joaquín Prat, que terminaría por convencer al presentador.

«Yo tengo mi familia de verdad, quiero mucho a mis hijos de 21 y 16 años, y soy limpiadora de profesión, pero aquí me muestro como una verdadera artista», señaló Merivone poniendo en valor su trabajo y ganándose la aprobación de Prat, que la despedía entonces con un positivo mensaje. «Si usted es feliz y es feliz intentando transmitir un mensaje positivo con su familia de muñecos de trapo, yo, desde luego no voy a ser quién la juzgue», aseguró el presentador.

Patricia Pardo: «Ni un minuto de televisión a esta gente»

En muy buen tono, el conductor de ‘Vamos a ver’ despidió entonces a la entrevistada. «Hay otra gente que se dedica a transmitir mensajes muy negativos y perniciosos en las redes sociales, y no es tu caso», terminó zanjando Prat antes de que Patricia Pardo estallase en la mesa. El presentador le pidió que «no se enfadase», pero la periodista se revolvía en su asiento tras ver la actitud de su compañero con lo que acababa de escuchar.

«Lo que ocurre es que yo creo que esta señora si no tiene ningún desequilibrio mental, que no lo tiene, porque sino no podríamos entrevistarla, encarna algo que es muy peligroso, que es el desprecio a valores fundamentales como el trabajo, el esfuerzo y la perseverancia», comenzó explicando la copresentadora de ‘Vamos a ver’, muy alterada ante su compañero.

«Yo soy madre de tres hijos y sé lo que es levantarse cada mañana igual que tú… Lo que pasa es que para mí no todo lo vale. Inventarte que tienes una familia de trapo…», sentenció muy crítica Patricia Pardo. Entonces, dejó clara su decepción en el programa por darle voz a testimonios como este. «Me enfado, sí, Joaquín. Creo que podemos comentar otro tipo de valores y no esto y esta es mi opinión, sino no me quedo a gusto y creo que alguien lo tiene que decir. Lo siento mucho, ni un minuto de televisión a esta gente», insistió la periodista.

El presentador terminó zanjando el tema pidiéndole a su compañera que elevase sus reproches a dónde de verdad tienen que llegar. «Bueno, las quejas a la dirección del programa», le espetó Joaquín Prat a su compañera antes de dar paso a publicidad.