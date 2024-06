Patricia Pardo pone el punto final en ‘Vamos a ver’ por esta razón: «No engañemos al espectador»

Patricia Pardo, al frente de ‘Vamos a ver’ en solitario este lunes ante la ausencia de Joaquín Prat, ha afrontado una tensa entrevista con David, el «hijo» de Ana María Bea, más conocida como la falsa hija del rey, para responder a los empleados que les acusan de estafa y falta de libertad.

«Ana María Bea, reconocida como la falsa amiga del rey. Recordarán que la semana pasada les ofrecíamos testimonios de sus extrabajadores. Unos la consideran una estafadora, gente que nos dice que no les pagaba tras unas jornadas laborales eternas y que recibían un trato vejatorio. Pues bien, hoy, David, el que se supone que es su hijo, quiere responder a estas acusaciones en directo», ha introducido la presentadora.

Acto seguido, Patricia Pardo ha conectado con la reportera que estaba junto a él en Elche, Alicante. El susodicho ha negado ese tipo de acusaciones y ha hablado de un complot para dañarles. «Estas personas han presentado su denuncia. Entonces, ¿estamos hablando de que es un grupo de personas que están conchabados o confabulados para haceros daño a vosotros? Porque no hablamos de un caso ni de dos. Son muchas personas que denuncian el trato que le habéis dado», le ha confrontado la periodista gallega.

Además, por las palabras del entrevistado, se ha descubierto que no se daba de alta a los trabajadores. «¿Tú estás reconociendo que no teníais contratada a la gente legalmente? ¿No les dabais de alta?», ha preguntado Patricia. «De entrada cuando la gente viene a hacer la entrevista lo primero que te dice es que no quiere contrato, que prefiere coger el dinero en efectivo», ha replicado él. «Entonces efectivamente no contratabais a la gente legalmente», ha insistido Pardo.

«No se dejaban contratar legalmente», ha llegado a soltar David. «No se dejaban pero puedes acatar lo que dice la ley y la norma. Con lo cual ya nos estás reconociendo aquí un delito», le ha seguido rebatiendo Patricia Pardo. «Un delito por parte del trabajador también, ¿no?», ha respondido el entrevistado. «No, no, eso sí que no, eso sí que no. No engañemos al espectador porque entonces ahí sí nos enfadamos», ha sentenciado la comunicadora de ‘Vamos a ver’.

«En absoluto, es responsabilidad del empleador», ha añadido Alfonso Egea. «Yo no quiero engañar al espectador, pero si yo pido documentación para dar de alta a ese trabajador y no me la da», se ha reafirmado David. «Pues buscas a otro trabajador, venga hombre, deja ya de tomar el pelo a la gente. Tú no puedes echar la responsabilidad a un trabajador de querer cobrar en B. La responsabilidad es estrictamente tuya como empleador y como pagador. Y si no estás conforme, buscarás a otro trabajador que cumpla con la normativa vigente», le ha encarado el colaborador.

«Entonces esas personas que tanto salen a dar la cara también tendrán el problema ellos», ha afirmado el hombre. «¿Pero tú te escuchas cuando hablas, David? Estás diciendo que una persona sin papeles que cobra en B no tiene derecho a denunciar un trato vejatorio. Es una auténtica barbaridad», ha zanjado Alfonso. «No engañemos a la gente, que no se deja engañar tan fácilmente y sabe de sobra que usted acaba de reconocer un delito. Lo tendrá que dirimir un juzgado», ha rematado Patricia Pardo.