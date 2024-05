Avance semanal de ‘La Moderna’ del 27 al 31 de mayo: Clarita desaparece y la detención de doña Carla

Tras casarse con Íñigo cuando creía que iba a morir, Matilde ha iniciado su nueva vida junto al amor de su vida. Así, tras disfrutar de su noche de bodas, ahora tiene que saber acostumbrarse a su vida sin el trabajo de dependienta en el salón de té La Moderna.

No obstante, hay algo que hace que Matilde vuelva a estar en vilo. Y es que parece que el hecho de haber dejado la corrala ha hecho que su hermana Clarita no se adapte a su nueva vida. Por si fuera poco la pequeña ha desaparecido. Aunque Matilde confía en que su hermana haya escapado hasta la corrala y que no haya sido secuestrada por el hombre que la estaba vigilando desde hace días.

La que estará en más que problemas esta semana en ‘La Moderna’ será doña Carla después de que Íñigo y Jacobo hayan encontrado la libreta y las anotaciones de Ocampos. Los que se enfrentan a todo un reto son Miguel y Trini después de que ella se haya quedado embarazada.

Pero si no puedes esperar más y quieres enterarte ya de lo que va a ocurrir en la serie de TVE, en El Televisero te traemos el avance más completo de lo que sucederá en los próximos capítulos de ‘La Moderna’ en la semana del 27 al 31 de mayo. No te olvides que la ficción diaria se ofrece de lunes a viernes a partir de las 16:40 horas:

Capítulo 168 de ‘La Moderna’ – Lunes 27 de mayo

Matilde tiene la corazonada de que su hermana Clarita se encuentra en la corrala. Y es que alberga la esperanza de que no la hayan vuelto a secuestrar y que solo sea un acto de rebeldía.

Quien sí ha regresado a La Moderna, y para alegría de todos, es Pietro, aunque Sagrario seguirá como su ayudante. La propia Esperanza andará entretenida buscando a la antigua compañera de trabajo de doña Lázara. También seguirán chocando Cañete y Mario con Teresa de por medio, y Laurita y Celia continúan confeccionando los eventos culturales del Salón de té.

Por otra parte, Inés querrá que Marta le cuente lo que le sucedió en el Madrid Cabaret a César. Y mientras, Íñigo y Jacobo prosiguen investigando los apuntes de Ocampos, doña Carla conseguirá enterarse de algo que la pondrá en sobre aviso.

Capítulo 169 de ‘La Moderna’ – Martes 28 de mayo

Antonia no quiere escuchar las excusas de Marta sobre el dinero que ha conseguido. Don Secundino y César llegarán a un acuerdo, aunque quizás para Marta ya sea tarde y no quiera saber más sobre este sitio.

Un Madrid Cabaret que seguirá contando con la presencia de Marcel, algo que continuará sin gustar a César. Al menos Inés recibirá una oferta artística de parte de un representante.

En La Moderna andan revueltas las aguas entre Teresa y doña Lázara. Al tiempo, Don Fermín valorará las propuestas culturales de Laurita y Celia. Y, finalmente, las aventuras de Matilde la llevarán a enfrentarse con doña Carla de forma indirecta y con un hombre de Medina.

Capítulo 170 de ‘La Moderna’ – Miércoles 29 de mayo

Fabio del Moral le comentará a Carla que pudo ver cómo Matilde andaba por las inmediaciones de su casa. El tiempo en la galería se debate con Mario avisando a Elías y Cañete de que quiere buscar otros inversores con la ayuda de Teresa; y con la salida de Sagrario definitivamente de La Moderna.

A don Fermín no le agradan las propuestas de Celia y Laurita, pero quizás no sean las propuestas lo que le desagrade, sino encontrar una fotografía de su sobrina Laurita que no debía. En el obrador, Pietro se muestra intranquilo por no haberle contado algo a Antonia que le sucedió en Italia.

A su vez, en el Madrid Cabaret, Marta le confesará a Inés la conversación sobre armas que le escuchó a César, y la propia Inés se encontrará con una de ellas y el contrato del representante de artistas. Finalmente, Matilde da con una fotografía de Manuel en la boda de Carla, ¿qué hacía ahí?

Capítulo 171 – Jueves 30 de mayo

Matilde propondrá a Marta para que sea la nueva ayudanta de Esperanza en el Salón. Una idea que satisface a Antonia. Mientras, Íñigo usará a Marta para intentar ganarse el favor de Clarita. A su vez doña Carla seguirá intranquila pues sabe que le falta algo que pudo llevarse Matilde.

El resto de los integrantes de La Moderna tendrán que soportar el enfado de don Fermín que sigue molesto por las fotos que le hizo Celia a su sobrina Laurita.

Teresa se centrará en su trabajo al tiempo que Mario le seguirá metiendo prisa para que consiga el dinero de los inversores para su invento. Algo fallido como el intento de Pietro de pedirle matrimonio a Antonia. Finalmente, doña Carla dará con aquello que sabía que echaba en falta.

Capítulo 172 – Viernes 31 de mayo

Inés imagina cómo sería su vida como cantante, una vez firme su contrato con el representante Orlando Echevarne. Y en medio de ese júbilo, su hermana Laurita, Celia y también Marta harán planes con nada más y nada menos que el pintor Salvador Dalí. Una Marta a la que Antonia le echará un capote intentando que consiga el puesto como ayudanta de Esperanza en el Salón.

Antonia se encontrará ante un gran dilema, pues la reciente proposición de Pietro podría llevarla a perderlo todo. Teresa sufrirá un contratiempo y se hará un pequeño corte.

Este será un momento perfecto para que vea las diferencias entre Mario y Cañete, pero quién sabe si logrará abrir los ojos o seguirá eligiendo la ceguera. Por último, mientras Jacobo quiere abrir un local nocturno en Aranjuez, doña Carla será sorprendida en plena galería.