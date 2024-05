Alexia Rivas exhibe la estrategia de Ana Herminia con Finito de Córdoba y es demoledora

Ana Herminia regresó la semana pasada al plató de ‘De Viernes’ y Alexia Rivas no ha dudado en denunciar su estrategia. La pareja de Ángel Cristo reveló en el programa presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona que recibió una llamada de Finito de Córdoba la semana pasada. Pero la colaboradora de ‘Vamos a ver’ ha dejado al descubierto sus intenciones.

«Hablé con él la semana pasada y lo dejó ahí. Luego él me llamó pero no le atendí», reveló Ana Herminia en su última aparición en ‘De Viernes’, unas palabras que saltaron al ‘Club Social’ del programa de Joaquín Prat mientras los colaboradores debatían sobre el regreso de la venezolana a Telecinco después de unas semanas alejada.

Alexia Rivas desenmascara a Ana Herminia: «No es verdad que siga siendo amiga de Finito»

Alexia Rivas fue la primera en pronunciarse sobre su anuncio. «Ella dice ‘soy amiga de Finito’. No es verdad que siga siendo amiga de Finito», recalcó la periodista nada más iniciar el debate. Y no pasó mucho tiempo hasta que la colaboradora de ‘Vamos a ver’ desveló el motivo real de la llamada con el marido de Arantxa del Sol.

Alexia Rivas en ‘Vamos a ver’

«Juan es verdad que le hace una llamada para decirle ‘qué es esto’. Pedirle explicaciones y decirle ‘para este circo, no me gusta como estás actuando, estás diciendo cosas que no son'», continuó explicando la tertuliana. Fue ahí cuando cuestionó las verdaderas intenciones de la pareja de Ángel Cristo detrás de sus apariciones en plató.

«Él quería hablarlo con ella y no se lo coge. No se lo coge pero lo cuenta en ‘De viernes’… ¿Eso es una amistad? ¿Eso es una persona que va de frente? Cógele el teléfono, habla con él y dale explicaciones. No dejes la llamada perdida y te sientes delante de una cámara a insinuar ‘es que Juan me llamó ayer'», espetó Alexia Rivas, muy crítica con Ana Herminia.

Pero el reproche de la periodista parecía no terminar. «¡No tía, juega de cara!», exclamó la colaboradora de Joaquín Prat antes de zanjar el tema lanzando una seria advertencia a la venezolana. «Lo que no es lógico es que tú, en vez de hablar con tu amigo en la intimidad, lo cuentes siempre especulando. Todo lo hace de cara a la galería», sentenció la comunicadora.