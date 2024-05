La operación con la que Finito de Córdoba busca que se detenga a Ana Herminia en Telecinco

Finito de Córdoba habría llamado recientemente a Ana Herminia para exigirle que detenga de inmediato este show en el que se le ha involucrado, según ha avanzado la periodista Alexia Rivas. Como saben, Ana Herminia habló en ‘De Viernes’ de su relación con el torero y aseguró que siempre ha sido una amistad y que, a día de hoy, mantienen relación todavía.

«Es una relación de una amistad muy pura, porque Juan es un hombre muy puro. Me conoce siendo una niña, conoce a mi familia, éramos muy jóvenes los dos. Él era guapísimo, yo era una niña guapa también, hubo miradas y ya no hay más. Fue una conexión de amistad cuando Arantxa del Sol no existía y que con los años iba cobrando más fuerza y se ha mantenido durante 28 años», explicó la pareja de Ángel Cristo.

Unas palabras que suman a las que ya pronunció en una conversación con ‘TardeAR’, donde desveló que hubo un tonteo cuando eran jóvenes y que él quiso «entrar a matar» con ella. «Yo le conozco cuando tengo 17 años y, como cualquier torero, entró a matar. Y cuando se da cuenta de que soy virgen, pues pega la espantá», soltó Ana Herminia, dejando entrever que fue Finito de Córdoba quien quiso tener algo con ella pero que, cuando descubrió que era virgen, se esfumó. Estas declaraciones son las que han cabreado sobremanera al marido de Arantxa del Sol.

A la pregunta de Santi Acosta en ‘De Viernes’ sobre si continúan siendo amigos y continúan hablando, Ana dijo que sí y reveló la existencia de una llamada reciente que ella ignoró: «Yo hablé con él hasta la semana pasada y lo dejo ahí. Luego, me llamó ayer y no le atendí». ¿Pero por qué Finito de Córdoba se había puesto en contacto con ella después de toda la polémica?

Pues bien, Alexia Rivas ha informado del motivo por el que el diestro levantó el teléfono. «Ella dice que sigue siendo amiga de Finito, pero no es verdad. Dice que Finito le llama y que no le atiende cuando expulsan a Ángel, como dejando caer que le sigue llamando. Y es verdad que le hace una llamada pero es para decirle que qué es esto, para pedirle explicaciones y para decirle que pare este circo y que no le gusta cómo está actuando'», ha explicado la colaboradora en ‘Vamos a ver’.

«Finito quería hablarlo con ella cara a cara por teléfono y ella no se lo coge pero luego lo cuenta en ‘De Viernes’. ¿Eso es una amistad? Da la cara y no dejes una llamada perdida insinuando que te sigue llamando», ha añadido Alexia respecto a esta advertencia a modo de ultimátum de Finito de Córdoba hacia Ana Herminia con la que el andaluz pretende detener más declaraciones sobre él en Telecinco.

De no conseguir que pare, la misma Alexia Rivas ya avanzó hace tan solo unos días que el matador de toros está dispuesto en emprender acciones legales contra la venezolana y llevarla ante los tribunales si sigue por estos derroteros.