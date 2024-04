Leticia Sabater, en boca de todos por lo que ha hecho en ‘Tu cara me suena’ como Aitana

Este viernes Antena 3 emitía la segunda gala de la undécima edición de ‘Tu cara me suena’ y por segunda semana consecutiva una de sus actuaciones se ha viralizado durante la semana antes de su emisión. Si la semana pasada fue la de Raquel Sánchez Silva cantando «Zorra» de Nebulossa esta semana ha sido Leticia Sabater la que ha dado que hablar.

La presentadora y cantante ha visitado este viernes 19 de abril por primera vez ‘Tu cara me suena’ como invitada después de que en el pasado Yolanda Ramos la imitara a ella. Y en su visita al espacio de Manel Fuentes, la que fuera la presentadora estrella de los programas infantiles en los 90 ha sorprendido a todos.

Y es que Leticia Sabater tenía el difícil reto de meterse en la piel de Aitana cantando uno de sus hit, «Miamor». El tea que dio mucho que hablar por la sensual y sexual coreografía que realizó Aitana y que generó polémica en algún concierto tras las críticas de algunos padres porque hiciera eso teniendo en cuenta que mucha parte de su público son niños.

Como Atresplayer, la plataforma de pago de Atresmedia publica la gala una semana antes para sus usuarios, alguien subió la actuación de Leticia Sabater hace unos días. Y el vídeo se había viralizado previamente hasta acumular casi 330.000 reproducciones con un millón de likes.

Hasta Borjamina (‘Reacción en cadena’) se queda en shock con Leticia Sabater

«Leticia Sabater hará historia en ‘TCMS’ y aún no lo sabéis», destacaba el usuario que lo publicó. Tras él, han sido muchos los que no han parado de comentar la actuación. Y es que la presentadora y cantante ha dejado a todos en shock por lo bien que lo hace y lo poco que se parece a ella.

Incluso Borjamina, componente de los Mozos de Arousa de ‘Reacción en cadena’ no se ha podido contener y no ha dudado en alabar lo que ha sido capaz de hacer Leticia Sabater en ‘Tu cara me suena’. «Leticia Sabater puede hacer esto pero Aitana no puede hacer lo que Leticia», escribía el concursante de Telecinco.

Leticia Sabater acaba de hacer esto.

