La dura pérdida de ‘MasterChef’ por quién ha sido su segundo concursante expulsado

Después de su gran estreno de la semana pasada, ‘MasterChef 12′ ha ofrecido este lunes su segunda gala en TVE. Ha sido una entrega que ha estado cargada de tensión y de momentos polémicos como los argumentos de David, el legionario terraplanista al defender las teorías conspiranoicas y el enfrentamiento entre Tamara y Maicol con acusaciones de empujón en la prueba de exteriores.

En la primera prueba de la noche, los aspirantes del talent de cocina se encontraban con una caja negra delante de los jueces y otras cajas misteriosas de color negro delante de cada una de las cocinas. Debajo de la caja de los jueces se encontraban tres delantales negros. Y es que en ese reto, los tres peores concursantes recibirían el delantal que les enviaba directamente a eliminación.

Pero eso no era lo único negro que se encontraban los concursantes de ‘MasterChef’ en esa prueba. Y es que justo debajo de las cajas misteriosas de sus cocinas encontraban todo tipo de ingredientes de color negro: desde berenjenas a ajos negros, tomate negro, morcilla de arroz y cebolla así como arroz negro, espaguetis negros o mero, entre otros.

Para intentar no recibir el delantal negro, los concursantes tenían que presentar un plato libre. Y la verdad es que ha sido una prueba bastante desastrosa hasta el punto de que Jordi Cruz le pedía a sus compañeros Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera ampliar el número de delantales negros a cuatro. Así, tras probar todos los platos decidían entregarle los delantales a David, a Celeste, a Choco y a Samya.

El gran enfrentamiento de Tamara con Maicol

Tras esa prueba, todos los aspirantes de ‘MasterChef 12’ viajaban hasta la sierra de Cádiz, en concreto hasta Ubrique, cuna del torero y aspirante de ‘MasterChef Celebrity 8’ Jesús Janeiro. Jesulín era el encargado de elaborar el menú que tenían que cocinar el equipo azul y el equipo rojo para 120 comensales entre los que se encontraban el propio torero y su madre Carmen Bazán.

Gonzalo y Pilar al ser los mejores de la primera prueba eran los encargados de capitanear cada uno de los equipos. Él lideraba al equipo azul y ella al equipo rojo en el que se situaban tres de los aspirantes con delantal negro. Pero además tenían que encargarse de sentar a dos de sus compañeros durante todo el cocinado pues se enfrentaban a la prueba de relevos en la que cuatro aspirantes, dos de cada equipo, veían el cocinado desde el burladero.

Finalmente, tras un cocinado bastante desastroso por parte del equipo rojo con enfrentamiento incluido entre Tamara y Maicol después de que la rusa acusara al colombiano de haberle tocado y empujado para quitarle la sartén; los jueces decidían que el equipo ganador de la prueba por equipos era el azul mientras que el rojo iría a eliminación.

Adriana, segunda expulsada de ‘MasterChef 12’

De vuelta a las cocinas de ‘MasterChef’, los jueces le daban a Pilar al ser la capitana la posibilidad de salvarse ella o a uno de sus compañeros y aunque ella reconocía que no había hecho buen trabajo de capitana no dudaba en salvarse a ella para seguir una semana más en el programa.

En la prueba de eliminación, los aspirantes con delantal negro se enfrentaban a un reto complicado: reproducir el plato que le cambió la vida a Jordi Cruz. Y por si fuera poco, tenían que cocinarlo a la vez que el catalán. Eso sí, los concursantes no podían verle trabajar tan solo tenían que seguir sus explicaciones con los principales pasos de la receta.

Tras probar los platos, los jueces de ‘MasterChef’ no dudaban en decir que los peores platos eran los de David, Tamara y Adriana. Y finalmente, la segunda expulsada de la edición ha sido la rockera tras haber presentado un plato que apenas se podía comer por la cantidad de grasa que tenía. «Es que es un amasijo de grasa, solo hay pilpil que no sabe mucho a bacalao», le decía Pepe. «Lo peor es que de todos los platos es el menos comestible y no porque esté malo si no porque hay una cantidad muy grande de ali oli con aceite por encima, cuando hay tanta grasa pasa a no poder comerse, la grasa ofende», le explicaba Jordi Cruz tras probar su plato.

Tras escuchar su nombre, Adriana reconocía que le daba mucha pena tener que irse ya de ‘MasterChef’. «No ha salido bien. No tengo excusa, pero bueno ha estado guapo», aseveraba. «He aprendido un montón, las clases, el emplatado, una pena porque tenía muchas ganas de aprender», reconocía entre lágrimas.

Así, la segunda expulsada de la edición es una de las concursantes favoritas del público que no ha dudado en pedir su repesca. También su archa deja desolados a sus compañeros que lloraban con su expulsión.