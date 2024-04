Isabel Rábago cuestiona así la veracidad de ‘Supervivientes’ y explica sin reparo por qué

Isabel Rábago ha puesto en solfa la honestidad de ‘Supervivientes 2024’ con su implacable reacción a las últimas y muy polémicas imágenes que se emitieron sobre Arantxa del Sol en la gala de ‘Tierra de Nadie’ que presenta Carlos Sobera en la noche de los martes.

En ellas, se vio a la mujer de Finito de Córdoba llamando «traidor» y «miserable» a Ángel Cristo. El shock fue absoluto en el plato del reality de Telecinco y en las redes sociales, pues los dos estaban muy unidos al principio del concurso y parecía que habían hecho buenas migas. «Las vivencias que ha tenido este chaval, pues tampoco son normales. Él tiene claro lo que está haciendo aquí en ‘Supervivientes’, provocando, su propio show», comentaba junto a Laura Matamoros y Kiko Jiménez.

Pero la frase más lapidaria e incendiaria por parte de Arantxa del Sol estaba por llegar y se produjo en otra conversación más sobre Ángel en mitad de la noche. Quizás, cuando no tenía muy claro si las cámaras le estaban grabando, llegó a cuestionar su estado de salud mental: «Este hombre no está bien de la cabeza».

Pues bien, esto ha sido abordado en ‘Vamos a ver’ este miércoles con la misma incredulidad, donde se han rescatado no solo las palabras de la actriz y presentadora, sino también las críticas de otros compañeros como Miri o Blanca. «Mira que hemos vivido realities en esta cadena y no se dan cuenta de que entre todos van a hacer ganador a Ángel Cristo, pero me sorprende lo de Arantxa del Sol, ahí me he perdido yo un capítulo», ha reaccionado Joaquín Prat.

«Bueno, yo he visto un trocito, a mi me gustaría ver el contexto, de dónde vienen esas declaraciones, porque a mi me extraña mucho esa actitud de Arantxa», ha replicado Isabel Rábago, mostrándose dubitativa con que Arantxa hubiera hablado del hijo de Bárbara Rey en los términos en los que se dijo. «Puede ser que ella esté contando (a Kiko y Laura) lo que están diciendo los demás de Ángel», ha apostillado Antonio Rossi, insinuando que esas palabras podrían estar manipuladas por ‘Supervivientes‘ y que hayan hecho creer algo que no es realmente la opinión de la concursante.

«Es muy firme en sus convicciones y yo no entendería que, después de estar protegiendo a Ángel y a su lado, de repente ahora sea otra en la isla, es que no es el perfil de ella», ha sostenido Isabel Rábago, insistiendo en que debía haber una adulteración en el vídeo que se emitió en ‘Tierra de Nadie’. «¿Y si lo ha hecho, qué dirías?», le ha contrariado Pepe del Real. «Ya cruzaré ese puente cuando llegue», ha contestado la tertuliana, azuzando la teoría de la manipulación de las imágenes: «Yo no me creo esto, no».

«Hay que ver el contexto de todo porque lo de ayer es verdad que fue un avance y no hemos visto al completo esa conversación», ha zanjado Adriana Dorronsoro, copresentadora de ‘Vamos a ver’, para desviar el asunto y pasar a otros contenidos.