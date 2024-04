Carmen Borrego enmudece de pleno ante lo que insinúa sobre su nuera Paola en directo

Carmen Borrego se ha sentado en ‘Vamos a ver’ este martes tras hacerlo ayer en ‘Así es la vida’. Es la gran estrella de Telecinco en estos momentos y un filón en audiencias por toda la tormenta mediática que se ha desencadenado a raíz de la entrevista de su hijo José María Almoguera y su nuera (o exnuera) Paola Olmedo.

A pesar del dolor tan profundo que le han provocado las palabras de su vástago, ha insistido en que lo va a defender y que, por supuesto, no va a atacarle públicamente para no hacer la bola más grande. Sin embargo, no es la misma postura que pretende adoptar con Paola, a la que ha responsabilizado directamente de lo que ha hecho José María.

Carmen Borrego se ha indignado ante el reproche que su nuera le hace en la entrevista de la discordia, donde dice que todavía está pidiendo sus disculpas por vender el embarazo. «¿Se ha disculpado ella conmigo por los audios? Yo perdono y olvido, pero ella no perdona ni olvida. Entonces yo no pido perdón porque creo que con el acercamiento fue suficiente», ha sentenciado.

Preguntada por qué ha podido empujar a su hijo a realizar estas explosivas declaraciones, la colaboradora ha sido contundente como nunca y ha dejado caer que José María está influenciado por su mujer: «Yo lo que pienso es que a él le ha puesto en la tesitura de dar mi cabeza para salvar su matrimonio. Si para ser feliz tiene que sacrificarme a mi, yo me sacrifico. Si esto sirve para que mi hijo sea feliz y arregle los problemas con su mujer, su felicidad es mía».

«Me da la sensación de que estás señalando constantemente a su mujer», ha apuntado Joaquín Prat. «Es que es la que ha hablado de mi, yo no he hablado de ella», ha justificado Carmen Borrego. «Pero parece que toda la culpa la tiene Paola», ha apostillado Marta López. «No me vais a sacar de quicio porque no. Yo voy a defender a mi hijo por encima de todo y Paola no es mi hija», ha replicado la exsuperviviente.

«Pero el que toma las decisiones es tu hijo», ha señalado Antonio Rossi. Y ha sido en ese preciso momento cuando Carmen Borrego se ha rebelado y ha vuelto a poner sobre la mesa las presiones de Paola hacia su hijo: «Bueno, bueno, vamos a dejarlo estar, vamos a dejarlo estar. Él hace esto (la exclusiva) para salvar su matrimonio, por lo tanto lo hace condicionado. Y una persona que actúa de manera condicionada, no es lo mismo que una persona que actúa libremente». Unas palabras con las que Paola sale muy mal parada.