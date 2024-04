Carmen Borrego deja mal parada a la dirección de ‘Supervivientes’ con lo que llega a soltar

La vuelta de Laura Matamoros a ‘Supervivientes 2024’ está en boca de todos sobre todo después de ver el enfrentamiento que tuvo la hija de Kiko Matamoros con Miri en su reencuentro. Y es que nadie termina de entender que le sucede a Laura con la ex concursante de ‘MasterChef’ teniendo en cuenta que es amiga y compañera de piso de su hermana Anita. Este martes, Carmen Borrego ha opinado de todo ello en ‘Vamos a ver’.

Así, el espacio que presentan Joaquín Prat y Adriana Dorronsoro recordaba lo que sucedió entre Laura Matamoros y Miri el pasado domingo en la palapa. «Eres una gran actriz, que te encanta la cámara», le soltaba la concursante repescada a su compañera que no daba crédito a todo lo que le dijo la hermana de su gran amiga Anita.

Por si toda esta discusión no era suficiente, Makoke explicaba este lunes en ‘Así es la vida’ que Miri le pidió a Laura Matamoros antes de fichar por el reality que le aconsejara y la hija de su ex le dijo «que ni se le ocurriera» ir a ‘Supervivientes’. Algo que Carmen Borrego también corroboró porque también lo hizo con ella.

Algo que ha dejado alucinando a los colaboradores de ‘Vamos a ver’. «Me parece alucinante el juego de Laura Matamoros. Es alucinante encontrándotela allí cuando te ha dicho que jamás volvería. Luego vas allí y te va diciendo que eres actriz, que eres mala persona… Chica, háztelo mirar», opinaba Antonio Rossi.

Carmen Borrego deja en evidencia a ‘Supervivientes’: «Yo sé lo de Laura desde muy pronto»

Tras ello, Carmen Borrego insistía en recordar que a ella le dijo algo parecido. «Me la encontré en maquillaje tres días antes de irme y me dice ‘tú estás loca, yo no me vuelvo a ir allí ni loca’. Pero entiendo que tiene un contrato de confidencialidad», recalcaba la colaboradora. «Pero el contrato no te dice que digas eso», le replicaba Rossi dejando claro que ella por contrato no podría decir nada de que ella iba a participar pero no que desaconseje al resto que fichen por el reality.

Ha sido entonces cuando Carmen Borrego se iba de la lengua y volvía a señalar a la dirección de ‘Supervivientes’ al revelar algo sobre la participación de Laura Matamoros en el reality. Y es que la presencia de la que fuera ganadora de ‘GH VIP 4’ ha dado mucho que hablar sobre todo porque muchos de los concursantes aseguraban saber que estaba en los Cayos Cochinos aunque se supone que tenían que desconocer la existencia de Playa Limbo.

«Antonio. Hay cosas que no se pueden contar. Yo sé lo de Laura muy pronto cuando estoy en ‘Supervivientes’. Muy pronto«, soltaba entonces Carmen Borrego. Unas palabras con las que la colaboradora ha vuelto a dejar claro que los concursantes de ‘Supervivientes 2024’ conocían la presencia de Laura Matamoros casi desde el principio del reality.

En este sentido, cabe recordar que la dirección de ‘Supervivientes 2024’ quiso castigar a Marieta al señalarla como la culpable de haberse ido de la lengua con sus compañeros. Sin embargo, la ex de ‘La isla de las tentaciones’ dejó retratado al equipo del reality al recordar que todos lo sabían por las meteduras de pata de Laura Madrueño y de Sandra Barneda al hablar de Playa Limbo y de la propia Laura Matamoros en varias ocasiones.