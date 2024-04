Avance semanal de ‘Hermanos’ próximos capítulos: la marcha de Berk tras descubrir la verdad

La serie turca ‘Hermanos‘ sigue dando muchas alegrías a Antena 3 en la noche de los lunes y martes. Y por eso, la cadena de Atresmedia sigue apostando por la serie turca para los dos primeros prime time de la semana.

En el último capítulo de ‘Hermanos’, Elif se quedó destrozada cuando Ayla y Berk le comunicaron que se marchaban a vivir a Italia. Aunque ella podría seguir viviendo en su casa y estudiando en el Ataman, la joven ya no podía imaginarse la vida sin ellos.

A pesar de que sigue teniendo fuertes sentimientos hacia ella, Tolga decidió ayudar a Yasmin a conquistar a Mahir. Durante la inauguración del club de Yaman y Akif, el joven le propuso a su nuevo compañero de piso ir al cine al día siguiente e invitó también a su amiga con la intención de hacerle una encerrona a Mahir y dejarlos a solas.

Por otro lado, ante su mala situación económica, Sengül le pidió ayuda a Fatma para pagar las facturas. Como su suegra le había dicho que tenía una buena pensión y numerosas propiedades, pensaba que podría ayudarla pero todo lo que le había contado la mujer era mentira. Gracias a Himil, Sengül descubrió que Fatma le había mentido y la delató ante Orhan. Pero, para sorpresa de la tía de los Eren, su marido se posicionó a favor de su madre y le dijo que podía quedarse con ellos todo el tiempo que quisiera.

En la inauguración del club, Lydia aprovechó para acercarse a Ömer y fingió que se le había caído accidentalmente té hirviendo en la mano para que su compañero se preocupase por ella y la atendiese. Al verlos juntos, Sarp fue corriendo a contárselo a Süsen para crear un problema entre la pareja, algo que terminó consiguiendo.

Aunque Akif le había confesado que había estado a punto de tener problemas con Nabahat por culpa de su pañuelo, la madre de Süsen decidió jugar con el empresario y apareció en la sala principal de la inauguración con él puesto. Como era de imaginar, Nebahat estalló al verla y le tiró a Akif un vaso de agua en la cara por haberle mentido.

Elif le contó a Aybike que Berk y su madre se marchaban a vivir a Italia y la joven corrió a el aeropuerto para intentar detenerlo. Ella le pidió que leyese su mensaje y, gracias a eso, el joven descubrió lo que su novia le había ocultado todo este tiempo: Berk es adoptado, Elif es su hermana y Ayla había tenido algo que ver en la muerte de su madre biológica.

¿Pero qué va a pasar durante toda esta semana en ‘Hermanos’? En El Televisero te contamos la sinopsis de los nuevos episodios que Antena 3 emite este lunes 15 y martes 16 de abril:

Avance de ‘Hermanos’, capítulo del lunes 15 de abril

Berk está hundido. No puede creer que todo lo que ha confesado Aybike acerca de su vida sea verdad. Ayla intenta hablar con su hijo y explicarse, pero Berk está muy dolido y no quiere verla.

Aybike también cuenta a Berk que sus padres biológicos le vendieron. Sengül se desespera al enterarse de que su hija ha contado toda la verdad a Berk, ya que éste ha cortado la relación con Ayla por completo.

Elif no sabe la realidad y no entiende que Berk haga sufrir tanto a Ayla. Además, le nota raro porque está demasiado pendiente de ella, cuando hasta hace nada no se soportaban.

Sengül, Orhan y sus sobrinos están pasando por momentos muy duros, ya que no tienen dinero para pagar las facturas y se han quedado sin agua ni electricidad.

Avance de ‘Hermanos’, capítulo del martes 16

Elif cuida mucho de Ayla y se preocupa por ella, ya que la ve muy afectada tras la discusión con Berk, que se ha ido hasta de casa.

Sengül y una amiga suya graban vídeos de Emel para dar pena y conseguir dinero, pero llegan los servicios sociales y se las llevan.

Berk recoge sus cosas para irse de casa para siempre. Ayla le suplica que no la deje, pero él responde que nunca va a perdonarla y añade que es una mala persona. Finalmente, ambos van a la Policía para que Ayla confiese. Ella se despide de Berk diciéndole lo mucho que le quiere y que espera que la perdone algún día.