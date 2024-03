Xavier Sardá clama alto contra lo emitido en ‘TardeAR’ este lunes: «Machista»

Este lunes 11 de marzo, más allá del veinte aniversario de los trágicos atentados de Atocha no se habla de otra cosa. Y es que como cada año, continúa la resaca de los Oscars. Así, son muchos los programas que han analizado los looks de la alfombra roja. Es el caso de ‘TardeAR’ donde Xavier Sardá se ha mostrado indignado.

«Continúa la resaca de los Oscar y dejando de lado las posibles polémicas sobre si una película debió ganar más estatuillas o si un actor concreto se merecía un galardón, podemos afirmar que la ceremonia de ayer fue memorable, sea por los momentos tan peculiares que nos dejó», aseveraba Ana Rosa Quintana dando paso al vídeo.

Tras la emisión del vídeo en el que se pudieron ver algunos momentazos de la gala y los looks de algunos invitados, Xavier Sardá no se podía contener y clamaba alto y claro contra los looks de las actrices. «Perdonadme, yo sé lo del glamour y todas estas historias, pero es inaceptable que las actrices tengan que vestirse de esta guisa«, empezaba destacando el colaborador.

«Mientras los caballeros con un pantalón y una americana no hay problema», apostillaba el catalán. «¿Pero por qué se tienen que vestir de esta forma?«, insistía cuando Alaska le interrumpía para replicarle y decirle que «cada uno que se vista como quiera».

«No, es antiguo y machista, antiguo y se caen», espetaba Xavier Sardá haciendo referencia a la actriz que se cayó en la alfombra roja. «Estoy totalmente a favor de llevar eso que tu llamas ropa imposible. Entonces estarás de acuerdo que el actor de origen oriental que llevaba una chaqueta y una gran falda roja te gustará», le decía Alaska. «No, no me gusta nada», respondía Sardá. «¿Entonces en qué quedamos?», repreguntaba la cantante.

Xavir Sardá, crítico con el look de la actrices en los Oscar

Y entonces Xavier Sardá volvía a decir lo que el pensaba. «Que las mujeres estén obligadas a disfrazarse de una forma categórica, es que vamos por favor», insistía el colaborador condenando los looks que llevan las actrices a las alfombras rojas para dar que hablar.

Después de que otra colaboradora de ‘TardeAR’ le dijera que eso era el protocolo, Sardá seguía en sus trece y recordaba que en su día su hermana, Rosa María Sardá fue presentadora de los Goya y optó por llevar un esmoquin. «Pues a mí me parecía fenomenal lo que hacía tu hermana pero esto es hacer soñar a la gente», le replicaba por su lado Ana Rosa Quintana.