Una participante de ‘First Dates’ desmonta así al programa: «Es totalmente mentira»

No todo lo que se ve en ‘First Dates’ es lo que parece. Así lo ha confirmado una joven que acudió al programa de citas a través de su cuenta de Tik Tok, donde ha revelado todos los entresijos del programa. Mery Aranda, una de las muchas solteras que han pasado por el restaurante de Cuatro, ha denunciado la manipulación del formato en algunas partes de los episodios.

Mery Aranda grabó su participación en el programa presentado por Carlos Sobera hace unos meses, y no ha dudado en tomar sus redes sociales para compartir su experiencia. «No, no es una cena, se graba por la mañana, supertempranito», comenzó revelando la tik toker, que asegura que su cita se emitió tres meses después de grabarla.

«No hay nada guionizado, simplemente te dicen temas que quieren que toques, pero si tú no quieres hablar de ello, no hablas», continuó explicando la joven, que aseguró también que acudió a ‘First Dates’ «para hacerse viral» y no para encontrar el amor. Sin embargo, no se cortó en lanzar una advertencia a todos los espectadores sobre lo que ven en pantalla.

Nacho y María en ‘First Dates’

«Por supuesto que todo lo último que ponen al final del programa es totalmente mentira», señaló la joven, sin especificar muy bien a qué parte de la emisión se refería. Podría estar hablando de los «créditos» del programa de Cuatro cuando desvelan cómo avanzó la historia de amor de cada una de las citas después de su paso del programa.

A su vez, reveló que la escena en la que pagan por la cena «es un paripé», ya que «te devuelven el dinero» y que no ven a su pareja asignada antes de comenzar la cita. «Es todo súper real y está muy bien conseguido», insistió Mery. A su vez, explicó que la productora paga a cada uno de los solteros por acudir al programa y que después de ‘First Dates’, no volvió a ver a su cita.

De hecho, la joven fue la protagonista de una de las citas más sonadas de los últimos meses, en los que el soltero escogido por el programa, Nacho, aseguró que solo le gustaban «las chicas de derechas». Al final de su vídeo en la plataforma, la joven hizo un llamamiento a ‘La isla de las tentaciones’ y se ofreció como voluntaria para participar en la siguiente edición.