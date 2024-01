La condición que un soltero de ‘First Dates’ exige a la organización es totalmente inaudita

Encontrar el amor en ‘First Dates’ no es una tarea tan sencilla como parece. Cada noche, una tanda de solteros acude al programa presentado por Carlos Sobera en busca de su media naranja, y a veces llegan con requisitos muy específicos. Ha sido el caso de Nacho, un joven jerezano que conoció a María en el restaurante del programa. Según avanzaba la cita, el soltero reveló un importante requisito que debe tener su chica ideal que no dejó indiferente a nadie.

Nacho llegó a ‘First Dates’ este jueves desde Jerez de la Frontera dispuesto a encontrar a su alma gemela. Y aunque el programa de Cuatro pinte los flechazos a primera vista como algo tan sencillo, lo cierto es que los solteros llegan con un prototipo en mente. «He venido para ver si hay alguien que realmente me guste y sentir eso de que alguien me guste de verdad», le explicó el jerezano a Carlos Sobera mientras esperaba a su cita. Entonces llegó María, de Sevilla, con la que parecía tener bastantes cosas en común.

«Me gustaría casarme por la iglesia, ir vestida de blanco, tener una familia numerosa de tres o cuatro hijos», comentó la soltera al joven mientras esperaban para entrar a cenar. El soltero de ‘First Dates’ se sinceró entonces: «He sido un truhan más que un señor. Ninguna ha conseguido cautivarme», confesó Nacho a su cita. Pero poco a poco se fueron dando cuenta de que compartían gustos y aficiones, y el jerezano dejó claro su único requisito imprescindible en una mujer.

La joven le explicó al de Jerez que no había podido cursar la carrera de enfermería en Sevilla. “En enfermería pedían un 12,4 y yo tenía un 6,14”, reconoció María. “Tú te has hartado de trabajar para la selectividad”, espetó Nacho con humor, pero la cosa se calentó cuando la de Sevilla reveló que su otra opción era Barcelona. «Uf, Barcelona… Está curioso Barcelona. Son de la hermandad del puño (cerrado)… Que poco les gusta soltar los cheles, hijo», espetó Nacho. Pero rápidamente se dio cuenta de su error cuando María le reprochó que su madre es catalana.

Nacho y María en ‘First Dates’

«Olé, buena patinada he pegado… Me suele pasar, soy un poquito bocazas y cuando abro la boca, sube el pan«, confesó el soltero de ‘First Dates’. Entonces, cuando María le preguntó por su prototipo de chica ideal, el jerezano no se lo pensó dos veces. «Que sea mona, divertida, no sé… Bueno y que sea de derechas, importante», sentenció el joven. La de Sevilla replicó que podía ser de izquierdas «y ser buena gente», a lo que Nacho insistió en que «eso no es compatible».

«Si ahora te digo que soy de izquierdas, qué pasa», espetó María a su cita, que ya la había calado y le respondió que «se le notaba» que no lo era. «Que es de derechas, más que Mariano Rajoy. Nada más hay que verla», reflexionó el de Jerez ante la cámara del programa. La chica aseguró que «conoce a gente de izquierdas y no lo parecen», pero el joven insistió en que «cuando hablas con ella y tal, sí».

«Me gustan los toros, Jerez, el flamenco y soy de derechas, c***. Soy de derechas, derechas», destacó el jerezano a la soltera. «Me gusta que la otra sea de derechas también, porque si no…», insistió el joven. Pero antes de terminar la cita, fueron juntos a una sala privada en las que ‘el programa ‘First Dates’ les preguntó por su posturas favoritas del kamasutra. «Yo no sé qué es el kamasutra. No tengo ni idea. En mi vida había escuchado yo eso», contestó María escandalizada. Por su parte, Nacho, aseguró que había practicado casi todas las posturas del libro.

Llego el momento de tomar una decisión y, a pesar de compartir varias «aficiones» en común, Nacho sorprendió con su respuesta final. «Yo no tendría la segunda cita con María porque no he encontrado esa complicidad, digamos, y me ha faltado chicha. Quién sabe si la encontraré en otra cita…», explicó el soltero. Por su parte, la sevillana sí que accedió a un segundo encuentro con el joven.