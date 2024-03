La incendiaria condición que un soltero impone a la organización de ‘First Dates’ para su cita

Mario dejó muy claro lo que buscaba nada más poner un pie en ‘First Dates’ este jueves. El soltero de 32 años acudió al dating show presentado por Carlos Sobera en busca de su chica ideal. Pero el de Murcia no se pensaba conformar con cualquier cosa, ya que para él era muy importante que su cita no fuera feminista, un requisito que dejó enmudecido al comunicador.

El peluquero y socorrista se definió como «camaleónico» y confesó que llevaba más de dos años sin pareja y sin mantener relaciones sexuales. «He quedado con gente dos o tres veces para liarme pero no terminan de romper ese muro», explicó el soltero, que entonces comenzó a describir su prototipo de chica ideal a Carlos Sobera.

«Mientras que no sea feminista…»

«Mientras que sea maja y un poco ‘salá’. Que no sea muy estirada…» comenzó enumerando Mario, dejando caer más tarde el requisito más importante. «Y que no sea feminista, por Dios. Estoy del feminismo ya saturado, en esta sociedad», espetó el joven, algo que dejó desencajado al presentador de ‘First Dates’.

Mario y Ana en ‘First Dates’

«Me he ganado a unos cuantos enemigos», afirmó poco después el soltero ante las cámaras del programa. Entonces, el comunicador, muy apurado, quiso zanjar las presentaciones cuanto antes. «Yo que tú pondría una cadena de peluquerías, te vas a forrar. Antes de que sigas abriendo la boca, voy a dejar de hacer preguntas y voy a buscar a tu cita«, sentenció el presentador de Cuatro mientras lo llevaba con su cita.

Entonces se presentó a Ana, una limpiadora de 36 años de Castellón. La soltera de ‘First Dates’ confesó que llevaba seis años sin tener citas porque había «vetado» a los hombres de su vida. «No meto a todos los hombres en el mismo saco. Fuera tóxicos», explicó la cita de Mario. A su vez, se definió como «la chica perfecta» para todos los que buscan a una ‘gamer’.

«Yo lo único que pido es que me respeten, que me quieran. Y que me digan algún día ‘te quiero'», explicó Ana después de compartir su mala suerte en el amor, algo que compartía con Mario, a quien su última pareja le fue infiel. Y después de una velada en la que el tema del feminismo no salió como tema de conversación, los solteros congeniaron a la perfección, quedando incluso para una segunda cita.