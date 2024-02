Una soltera de ‘First Dates’, abochornada por lo que hizo su cita, le dice punto y final así

Un día más el restaurante más famoso de la televisión, el de ‘First Dates’, abrió sus puertas en Cuatro con el objetivo de que los solteros que llaman al programa encuentren al amor de sus vidas. Una de las citas de este lunes 26 de febrero fue la de Sergio y Ana.

Sergio es un madrileño de 48 años aunque residente en Gandía, apasionado de los deportes, pero sobre todo del fútbol. «El Real Madrid me ha dado las mayores satisfacciones de mi vida en muchos aspectos. A mí me hace llorar», confesaba. Por lo que al amor se refiere, el madrileño reconocía que lo que más le llamaba la atención de una mujer era su carácter y su personalidad. «Estoy en modo osito, vulnerable y querer compartir mi vida», aseguraba el soltero.

El equipo de ‘First Dates’ le concertó una cita con Ana, una alicantina de 41 años que, a diferencia de él, no era nada aficionada al fútbol. «Soy comercial, me gusta llevar la iniciativa siempre», confesaba ante las cámaras del programa. La primera impresión entre Sergio y Ana fue bastante buena. «Me ha encantado, es atractiva, sensual y eso lo he visto mirándola a los ojos», reconocía él. Mientras que ella, por su parte, aseguraba que «me parece guapo físicamente. Tiene cuerpazo, me pone».

Una vez se hicieron las presentaciones de rigor, Carlos Sobera les acompañó hasta su mesa, para que siguieran conociéndose mejor. Sergio confesó que su relación más larga había durado dos años, algo que a Ana no le hizo demasiada gracia. Así lo admitió ante las cámaras de ‘First Dates’: «Le veo que tiene mucha calle y tiene ese lado que no me fío mucho».

En otro momento de la cena, el madrileño le contó que tiene un total de 24 tatuajes. Por el contrario, la alicantina solo tenía dos. «Ese cuerpo con esas curvas y su pelo, parece una tigresa», comentaba Sergio. Sin embargo, la actitud del soltero no estaba gustando en absoluto a su cita. Ya que él le llegó a espetar que se consideraba un «ganador»: «Lucho por lo que quiero siempre y lo consigo siempre». «Me parece una fantasmada», afirmó ella ante los redactores del espacio de Cuatro.

Ya hacia el final de la velada, los solteros pasaron al reservado, donde derrocharon química y complicidad. Hasta que Sergio hizo un comentario que fue la gota que colmó el vaso de la paciencia de Ana. El madrileño aseguró «ser un empotrador cariñoso». «¿Cómo puedes decirle eso a una mujer el primer día que quedas con ella? ¿Cómo sueltas eso? Me ha parecido una ordinariez total», sentenciaba la alicantina.

Como era de esperar, al llegar a la decisión final, los solteros de ‘First Dates’ no estuvieron para nada de acuerdo. Mientras que él sí tenía interés en seguir conociendo a Ana, ella no dudaba en rechazarlo y darle calabazas por sus comentarios fuera de lugar. Y esto es algo que Sergio no se esperaba: «No me lo esperaba, pero bueno la vida es larga. No era un enamoramiento, pero tenía una ilusión porque he visto en ella cosas que hacía tiempo que no veía en una mujer», comentó, visiblemente decepcionado.