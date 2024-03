Una colaboradora de ‘La Roca’ da un corte a Juan del Val por su estado de salud: «Vete a tu casa»

Este domingo, Nuria Roca volvía a ponerse al frente de ‘La Roca‘ junto a su habitual equipo de colaboradores. Aunque alguno estaba algo pachucho. Así, la presentadora no dudaba en bromear con lo que les pasaba a Nacho García y a su marido Juan del Val.

«Tenemos a varios lesionados en el equipo porque Nacho está de la garganta», trataba de decir la presentadora cuando su compañero explicaba que no podía hablar muy alto. «Yo estoy muy bien», soltaba entonces Sara Ramos. «No, tu y yo Sara muy bien, los demás hechos un espantajo», apostillaba Berni Barrachina.

Era entonces cuando Juan del Val tomaba la palabra y aseguraba que «yo estoy muy bien». «Tu estás fatal Juan«, le replicaba Nuria Roca. «A ti te acaban de infiltrar y no sé si vas a aguantar el programa«, explicaba la presentadora de ‘La Roca’ sobre lo que le ocurría a su marido. «Hombre claro que voy a aguantar», aseveraba él.

Finalmente, al escritor y guionista no le quedaba otra que reconocer que tenía un problema de salud que le hacía no estar este domingo al 100% como a él le gustaría. «Me pasan varias cosas, no me puedo mover, y no me puedo reír porque sino me duele aquí mucho», confesaba.

«Así que por favor cuidadme«, les pedía Juan del Val a sus compañeros. «Pues vete a tu casa porque este programa no es para reírse«, le soltaba sin pudor Sara Ramos. «Te cuidaremos», aseveraba por su parte Nuria Roca. Y él apostillaba diciendo que «no se e va a notar».