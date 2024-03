Teresa Bueyes llama «machista» a José Antonio Avilés por lo ocurrido en ‘Así es la vida’

Nueva tarde de tensión en ‘Así es la vida’ y de nuevo por culpa de José Antonio Avilés y Teresa Bueyes. Después de que este miércoles la abogada advirtiera al colaborador de que le podía caer una demanda por lo que había soltado de Bárbara Rey; este jueves los dos han vuelto a chocar en el plató provocando que Sandra Barneda y César Muñoz tuvieran que intervenir.

Todo se producía cuando ‘Así es la vida’ pasaba a analizar el supuesto entramado de empresas de Bárbara Rey y sus hijos y de la deuda que tendría de 100.000 euros Ángel Cristo por la empresa que montó para ayudar a su madre. Un día más Teresa Bueyes aseguraba que todo lo que se había dicho era falso. «Todo es falso, ni tiene un conglomerado de 42 sociedades, solo se crearon dos sociedades y ha sido condenada a una multa de 1.800 euros, es decir no va a la cárcel porque lo pagó todo», defendía la abogada.

Además, Teresa Bueyes insistía en que la empresa de la deuda que tenía Ángel Cristo no tenía nada que ver con Bárbara Rey. «Pero eso no se lo cree nadie», le replicaba José Antonio Avilés. «Yo e lo creo y la justicia también», aseveraba Teresa. «La justicia no se lo ha creído cuando la ha condenado», espetaba Avilés. «No, no la han condenado por eso, es por otra cuestión», insistía la abogada.

Después de ver todo el análisis que había hecho ‘Así es la vida’ del supuesto entramado empresarial de Bárbara Rey, la abogada defendía una y otra vez que la vedette no tenía montado nada. «En mi vida he escuchado esto y para qué lo monta si por lo que ha sido condenada Bárbara es por otras sociedades por las que ha vendido propiedades», recalcaba la abogada ante Sandra Barneda que trataba de defender la investigación de su programa.

Tras escucharla, José Antonio Avilés le lanzaba una pregunta a Teresa Bueyes. «La semana pasada se conoce una sentencia que condena a Bárbara, a Sofía, a Ángel y a hermanos y familiares y ahora resulta que Bárbara Rey no tiene ni idea de cuentas pero los hermanos y sobrinos están implicados en una causa. ¿Quién los implica el espíritu santo?», le cuestionaba el colaborador. «Ella no, ella acude a unas personas que le asesoran», respondía Teresa.

Al ver que José Antonio Avilés se sulfuraba, Sandra Barneda le pedía calma. «Calma, hablando normal», le pedía la presentadora a su colaborador. «No confundamos a la gente en su casa, a ella le ha condenado un tribunal porque ha llegado a un acuerdo con Fiscalía. ¿Por qué lo ha reconocido?», preguntaba Avilés. «Ella asume que ha hecho las cosas mal y por eso se le condena y el mensaje que hay que lanzarle al público es que esa señora es culpable», insistía.

Teresa Bueyes llama «machista» a José Antonio Avilés y Sandra Barneda exige respeto

José Antonio Avilés y Sandra Barneda en ‘Así es la vida’.

Pero Teresa Bueyes insistía en decir que lo de las 42 empresas era falso pese a que Sandra Barneda dejaba claro que ella constaría según la investigación de ‘Así es la vida’ como la encargada de dichas sociedades. Y cuando Antonio Sánchez Casado sostenía que Bárbara era uy lista, Avilés soltaba un comentario que hacía estallar a Teresa Bueyes al decir que «para el emérito fue lista».

«Avilés, por favor ehhh», le paraba los pies Sandra Barneda. «Tú juzgas muy a la ligera, el que era listo con ella fue el emérito», le contestaba Teresa Bueyes. «No, yo lo que no compro es que lleva vendiendo una historia durante años sin saber si es verdad o mentira y ganando dinero a su costa», destacaba Avilés. «Falso y machista», espetaba Teresa Bueyes. «¿Me has llamado machista? Yo de machista tengo muy poco, pero tu de populista mucho», se defendía Avilés.

Unas palabras que llevaban a que tanto Sandra Barneda como César Muñoz tuvieran que pedir respeto. «Bueno, de verdad. Oye Avilés», le reprochaba la presentadora. «Vamos a rebajar el tono», pedía por su parte el copresentador de ‘Así es la vida’.