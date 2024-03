Advierten a José Antonio Avilés con demandarle en pleno directo en ‘Así es la vida’

Este miércoles el plató de ‘Así es la vida’ ha vivido fuertes momentos de tensión. Si Gema Fernández y Antonio Montero protagonizaban un brutal enfrentamiento al hablar de la puesta en libertad de Dani Alves; luego eran José Antonio Avilés y Teresa Bueyes los que discutían por la guerra entre Bárbara Rey y Ángel Cristo.

Y es que este miércoles la revista Lecturas ha publicado cual sería el origen del conflicto entre Bárbara Rey y su hijo. Parece que todo tendría que ver con una nueva jugarreta fiscal de la vedette que pondría en peligro a Ángel Cristo por la deuda de una sociedad dedicada a la explotación de residencias de ancianos y guarderías.

Tras el vídeo que se hacía eco de todo, Teresa Bueyes saltaba contra Ángel Cristo y su novia justo antes de que José Antonio Avilés y ella se enzarzaran en una discusión. «Yo he sido abogada de Bárbara Rey y conozco perfectamente al personaje de su hijo. La empresa a la que se refieren en el vídeo no tiene nada que ver con Bárbara Rey, jamás en la vida», destacaba la abogada asegurando que esa información era falsa.

Era entonces cuando Avilés defendía que no era «falsa en su totalidad». «Bárbara jamás ha dejado a sus hijos sin pagar ni un euro, todas las deudas de sus hijos las ha pagado siempre. Que ahora venga este personaje con cara de no haber roto nunca un plato con esa novia detrás, bobera apagando fuegos, que tiene más cara que espalda, se la ve el plumero solo van a cobrar a televisión dejando a su madre al pie de los caballos», defendía la abogada.

La advertencia de Teresa Bueyes a José Antonio Avilés

Después Gema Fernández le recordaba que se había declarado culpable de un delito en el que estaban metidos sus hijos y Teresa Bueyes defendía que era porque había estado mal asesorada. Tras ello, era José Antonio Avilés el que tomaba la palabra para recordar que por mal asesorada que estuviera Bárbara eso no le exime de haber cometido el delito.

«Esta información no es totalmente falsa. La sociedad la hace Ángel Cristo, no la hace Bárbara Rey. La hace para intentar llevar a cabo una actividad. Lo que sucede es que cuando esa sociedad ya está montada se utiliza como se han utilizado presuntamente», trataba de decir el colaborador cuando Teresa Bueyes le lanzaba una advertencia.

«Cuidado Avilés con lo que vas a decir porque te van a demandar, cuidado», le advertía la abogada. «No, a mí no me van a demandar porque estos señores han tenido un juicio y hay una sentencia», se justificaba el colaborador. «No, por lo que les estás imputando ahora», le corregía Bueyes. «Ojo, ojo, no me vale, vas a tener que traer pruebas», le insistía Teresa.

A lo que José Antonio Avilés le contestaba que «yo no estoy imputando ningún delito». «Lo único que digo es que esa sociedad ya estaba creada por Ángel Cristo y en un determinado momento esa sociedad tiene una actividad. Lo que hacen con esa sociedad lo saben Bárbara Rey y Ángel Cristo. Yo no imputo ningún delito, pero hace unos meses decían que todo era falso y ahora han salido condenados los tres», sentenciaba el colaborador.