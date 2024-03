Telecinco le paraliza a Joaquín Prat su programa y el presentador sorprende con su reacción

Momento insólito en ‘Vamos a ver’, el programa matutino de Joaquín Prat, por lo que se ha visto en la segunda parte de la emisión. Telecinco ha cortado súbitamente la transmisión para introducir un obligado bloque publicitario completamente a las bravas y sin el paso habitual que ha de hacer un presentador.

Todo ha ocurrido en plena conexión con Patrycia Centeno, una periodista experta en protocolo y comunicación no verbal, que ha entrado en directo telemáticamente para enriquecer el debate sobre si hay una crisis de credibilidad en la corona inglesa por el caso Kate Middleton.

Este tipo de cosas son infrecuentes, pero a las 13:41 horas del mediodía Telecinco le ha dejado con la palabra en la boca con una pausa de siete minutos de comerciales que se ha introducido sin haberle podido despedir y sin ese debido paso a publicidad de Joaquín Prat que todo presentador o presentadora que se precie realiza en cualquier espacio de televisión.

Tras volver de ese intermedio, cabía esperarse que el veterano comunicador diera unas pertinentes explicaciones o pidiera disculpas a los espectadores. Pero nada más lejos de la realidad. No solo no ha habido un perdón por parte de ‘Vamos a ver‘, sino que además ya no se ha vuelto a saber nada más de esa periodista que estaba colaborando con ellos a través de una conexión; siendo también un gesto irrespetuoso para esta profesional que no se haya retomado el directo para, por lo menos, finalizar con estimación.

Llama poderosamente la atención que, ante este indisimulable tropiezo televisivo fruto de un mal control de la escaleta y de continuidad, Joaquín Prat no se haya pronunciado de un modo expeditivo, más aún si tenemos en cuenta que últimamente se ha convertido en un azote de su equipo, tirando de las orejas si así se ha precisado.

Eso sí, al menos ha dejado un dardo cuando se disponía a cebar los contenidos que se iban a abordar en ‘Vamos a ver’ después de la siguiente pausa publicitaria, pidiendo silencio a sus colaboradores: «Antes de que nos lleven a negro». En definitiva, situaciones indecorosas en televisión.