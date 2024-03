‘Supervivientes’ expulsa a Rocío Madrid y lo que ocurre antes de irse ensucia su despedida

La tercera gala de ‘Supervivientes 2024‘ ha estado marcada por una nueva expulsión. Se trata de la segunda marcha de un concursante, Rocío Madrid, que sigue los pasos de Lorena Morlote. Aunque la semana pasada no se vivió una expulsión definitiva, las cosas se complican ahora, puesto que ya son cuatro los concursantes que sobreviven en Playa Limbo.

Al comienzo de la gala, la organización tenía por delante la resolución de las segundas nominaciones. Por ello, se han mostrado los porcentajes ciegos: uno sumaba un 44%, otro de los concursantes ostentaba un 39% y el expulsado de la noche apenas ha reunido un 17% de los votos.

Poco después, Jorge Javier ha conectado con los concursantes para llevar a cabo la primera salvación de la noche. Cabe recordar que el pasado lunes se vivió la salvación de Aurah Ruiz, que acumula dos indultos consecutivos. En esta ocasión, Ángel Cristo se ha convertido en el primer nominado salvado de la noche dejando a Miri y Rocío Madrid enfrentadas en un decisivo duelo.

Rocío continúa nominada 💥 Ángel Cristo se salva de la expulsión 🙌



🏝️ #SVGala3

🔵 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/UD0XpHQNEB — Supervivientes (@Supervivientes) March 21, 2024

El veredicto final de la audiencia de ‘Supervivientes 2024’

Pasada la medianoche, Jorge Javier ha comunicado el veredicto: «El público ha decidido que se salve de la expulsión Miri». Unas palabras que sentenciaban la continuidad en el concurso de Rocío Madrid. La actriz no ha conseguido hacerse con el cariño del público, lo que no han entendido algunos de sus compañeros. «¡No te lo mereces!», le han comentado, ante lo que ella ha reaccionado diciendo: «No pasa nada». A pesar de ello, la concursante tiene una segunda oportunidad en el reality, puesto que pasa a Playa Limbo.

Miri se salva de la expulsión 💥



❌ Rocío Madrid abandona la palapa



🏝️ #SVGala3

🔵 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/UMB7CXnkn5 — Supervivientes (@Supervivientes) March 21, 2024

La aciaga despedida de Rocío Madrid por culpa de Aurah

A pesar de resultar expulsada, Rocío ha asegurado que no le ha afectado en exceso debido al mal momento que atravesaba en la isla. «A mí me da pena por un lado y por otro no, porque es cierto que desde que empezó el concurso me he sentido bastante desubicada aquí y, aunque lo encaro desde el humor, he estado bastante fastidiada a nivel personal», ha compartido la concursante.

Precisamente en ese instante, Jorge Javier le ha preguntado a Aurah si se iba a despedir de ella. Cabe recordar que junto a la canaria han protagonizado algunas de las grandes broncas de la edición. «Yo solo le voy a decir que besos y chao», ha apuntado la joven con cierta altivez y desdén. «Cada uno se retrata y me voy bien orgullosa de lo que he hecho… Salgo con la cabeza bien alta y no sé si ella va a poder decir lo mismo cuando salga de aquí. En cualquier caso, yo le deseo lo mejor como en el principio», ha contestado Rocío Madrid.

Antes de abandonar ‘La Palapa’, Rocío Madrid ha concluido su intervención con una frase que sentencia su continuidad: «Yo lo estaba llevando regular así que viene en un momento en el que es casi una bendición». Lejos de quedarse callada, la actriz ha asegurado que su enfrentamiento con Aurah ha sido lo peor: «La convivencia con ella me ha matado, me ha machacado sobre todo porque me he visto jugando en un campo en el que soy completamente inexperta y he pagado el pato por no haber sido más hábil en determinados momentos… He caído en las provocaciones que ella ha tenido conmigo desde el principio».