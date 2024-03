‘Supervivientes 2024’ tiene que expulsar a Carmen Borrego para proteger su integridad

‘Supervivientes 2024’ se ha convertido en una diana de críticas demoledoras por el trato preferente a Carmen Borrego. ¿Hay favoritismo? Sí. Cuando se confirmó su fichaje por el concurso de Telecinco se intuía que iba a ser la estrella de la edición y había muchas esperanzas depositadas en ella. Sin embargo, la menor las Campos está decepcionando profundamente y, ahora, los que celebraban su participación no dejan de reprobar su actitud.

Carmen no ha abandonado el reality, pero es como si lo hubiera hecho, ya que desde el fin de semana se encuentra aislada del resto de concursantes en unas condiciones bien diferentes. El programa no se cansa de repetir que come lo mismo que todos (una porción de arroz), pero lo cierto es que, aunque eso sea así, Borrego no está en igualdad de condiciones porque duerme en una cama, tiene su baño para asearse y, además, no está a la intemperie ni tiene que sufrir los rigores de la convivencia.

Y todo por un ataque de ansiedad. Nunca antes en la historia de ‘Supervivientes‘ había ocurrido algo así. A lo largo de las ediciones, se ha evacuado preventivamente por un problema de salud intestinal o una lesión, pero nunca por un supuesto mal estado psicológico. Porque la mente juega malas pasadas a todos, no solo a ella.

Ya hay rostros de la propia cadena que están cuestionando ese trato de favor indisimulable y mostrando su malestar con estos privilegios tan supinos hacia Carmen Borrego. No solo las redes. Hablamos de Joaquín Prat, Antonio Rossi e Isabel Rábago, que llegó a plantear que el resto de participantes se deberían plantar de una vez por todas ante la organización en la próxima gala de ‘Supervivientes’ con Jorge Javier Vázquez.

¿Cómo deben sentirse el resto de robinsones viendo que Carmen continúa siendo concursante de pleno derecho en una situación mucho más apacible? Desde luego, el programa está transitando una senda arriesgada, pues se está poniendo a muchos televidentes en contra, a los que, por cierto, se ha mentido descaradamente. El domingo se informó de que la colaboradora estaría en observación hasta este martes, cuando se iba a tomar una decisión definitiva sobre su continuidad.

Sin embargo, la entrega de ‘Tierra de Nadie’ ha pasado y no se ha resuelto ningún enigma en ese sentido. Mientras, la concursante sigue a todo confort, consentido por los responsables del concurso. Carmen Borrego estirará el chicle hasta que los directivos le dejen y, desde luego, no es asumible por respeto al resto de supervivientes.

Por si no fuera suficiente, este martes recibió también la llamada del exterior de su hermana Terelu Campos. Otra prebenda más. De hecho, se anunció que también hablaría con su hija, pero por el devenir del directo y la brutal pelea de Laura Matamoros y Kiko Jiménez no fue posible. Se deduce así que esa conversación tendrá lugar en la gala de mañana jueves. Un despropósito.

Si todo esto se produjera con su salida confirmada, no habría problemas, pero, si después de tantas concesiones se reincorpora, asistiremos a una desvergüenza absoluta que no hace más que dañar la imagen de ‘Supervivientes’. Corrompe su esencia y su espíritu. En conclusión, el reality tiene que terminar expulsándola definitivamente sea cual sea el parte médico final para proteger una integridad del formato ya denostada.