Antonio Rossi sentencia a ‘Supervivientes’ por Borrego e Isabel Rábago pide una rebelión

Isabel Rábago y Antonio Rossi se han aliado para criticar fuertemente a la organización de ‘Supervivientes’ desde ‘Vamos a ver’ por el trato de favor inaceptable que está recibiendo Carmen Borrego tras ser apartada hasta que se mitigue su presunto estado de ansiedad. Además, la colaboradora ha asegurado que el resto de concursantes deberían plantarse.

«Carmen es la tía que mejor ha negociado su participación en ‘Supervivientes'», ha desvelado Pepe del Real mientras, Marta López, preguntada por Joaquín Prat por las condiciones del aislamiento de Borrego, ha asegurado que «te llevan a una cabaña». «Es verdad que te dan de comer lo mismo que al resto de tus compañeros, una porción de arroz, pero estás en una cama y tienes un baño», ha destapado.

«Y tampoco te mojas, no estás en la isla con los nervios a flor de piel y con los mosquitos, estás ajena a las movidas de la convivencia. Yo aislada puedo aguantar así cinco meses», ha criticado Isabel Rábago.

«La cabeza puede jugar muy malas pasadas, pero me parece súper injusto lo que están haciendo con Carmen Borrego respecto al resto de concursantes. Hay una condescendencia con Carmen que no la hay con los demás. Carmen Borrego no tiene una pierna rota, no tiene lumbago, no tiene una costilla rota, no tiene una enfermedad, ni una discapacidad física. Cuadros de ansiedad tienen todos», ha condenado también Antonio Rossi.

«Los cuadros de ansiedad que se viven en todas las islas en los primeros quince días son heavies de narices, y a nadie han sacado de la isla», ha apostillado Isabel Rábago, firmando cada palabra que había manifestado su compañero.

«No es justo para el resto y no entiendo el silencio de los demás porque yo me planto el jueves en directo y digo ‘basta ya'», ha añadido la periodista y colaboradora. «Lo asimilan y asumen y saben que hay diferencias y ya está», ha señalado Rossi. «Y lo consienten», ha rematado Rábago.