Isabel Rábago osa señalar lo que nadie de ‘Supervivientes’ y su trato sin cámaras a Borrego

Isabel Rábago ha sido clara y rotunda después de que la organización de ‘Supervivientes’ haya tomado la polémica determinación de apartar a Carmen Borrego de la isla hasta que se resuelva su estado de ansiedad. Algo que está siendo enormemente criticado porque supone un trato de favor hacia ella y un acto irrespetuoso para el resto de concursantes que también se encuentran en condiciones adversas.

«Es la primera vez que se aparta a un concursante por cuestiones psicológicas», ha señalado un Joaquín Prat desconcertado con esa controvertida decisión. «Yo no recuerdo a ningún otro concursante e insisto: se ha apartado por lesiones de rodillas, por espalda, porque tenían que hacer algún tipo de prueba que necesitaban que ese concursante saliera de la isla porque no podían hacérsela allí… pero por cuestiones mentales no recuerdo absolutamente a nadie», ha suscrito Isabel, que tampoco da crédito con la medida adoptada.

«No es la primera vez que un concursante tiene problemas de ansiedad», ha apuntado por su parte Antonio Rossi. «Me parece injusto para el resto de los compañeros que ella esté entrando y saliendo, porque allí está todo el mundo sufriendo tirado en una playa», ha sentenciado también una combativa Alexia Rivas. Como ven, nadie apoya la decisión de los responsables del reality hondureño.

«Esto parece la entrada del metro y Supervivientes no es la entrada del metro: o estás o no estás. Sobre todo porque yo siempre he dicho que una de las cosas que tiene la isla es que iguala a todo el mundo, no entiende de apellidos ni de cachés ni de nada. Entonces, todos por igual, porque entonces a mi me da un ataque de ansiedad y me sacan y me voy dos días a un hotel a descansar», ha cuestionado Isabel Rábago, destapando que, fuera de cámaras, quien es desalojado como ahora Borrego se ubica en un hotel, es decir, en situaciones mucho más confortables que el resto. Por tanto, una injusticia supina.

Con estas contundentes declaraciones, la colaboradora no ha tenido remilgos en mostrarse crítica con ese trato preferente del programa hacia Carmen y esa no igualdad de condiciones respecto al resto de supervivientes. «Esto provoca que el resto también acaben contagiándose de ese hundimiento», ha rematado Pepe del Real.