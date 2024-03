Terelu Campos irrumpe en ‘Supervivientes’ para trasladar este potente mensaje a Carmen Borrego

La continuidad de Carmen Borrego en ‘Supervivientes 2024′ está en el aire. Se trata de una cuestión que mantiene en vilo a los espectadores y a la propia organización del concurso que espera los resultados psicológicos y médicos a los que se está sometiendo la concursante para garantizar su continuidad en el espacio. Hasta que dichos exámenes llegan, el reality ha aprovechado la presencia de la menor de Las Campos para sorprenderla, en esta ocasión, con un emotivo mensaje que Terelu Campos le ha hecho llegar desde Málaga.

Antes de escuchar a su hermana, Carmen Borrego ha podido contactar con Carlos Sobera, con el que se ha abierto en canal. «Aquí estoy intentando superar este duro bache con la ayuda de los doctores y la psicóloga que me están haciendo mucho bien. Y la verdad que triste», han sido las primeras palabras de la todavía concursante. Sobre su continuidad en el concurso, Carmen Borrego ha asegurado: «Aquí los días son largos, no te pasa el tiempo y no llega el momento de saber si volveré o no volveré y eso se hace un poquito cuesta arriba».

La conversación entre Carmen Borrego y Terelu Campos

Acto seguido, Terelu Campos ha intervenido para mandarle un emotivo mensaje: «Carmen, cariño. Carmen, mi vida, escucha, no llores mi amor. No llores por favor, mira, escúchame solo un momentito. Estamos muy bien, todo está bien. Estáte tranquila, todo está bien, está tranquilo. No sabes como estamos todos contigo, no sabes lo que es el chat de la familia. Estoy ahora mismo en Málaga, he podido estar hoy delante de nuestro padre Jesús El Rico y sé que él te va a proteger y que está ahí más que nunca ahora protegiéndote y que mamá también lo está haciendo. Carmen eres el alma de Supervivientes, no sabes lo que es el país contigo y con este pedazo de programa. Para todo, de Carmen se habla de todo».

Visiblemente emocionada, Carmen Borrego se ha mostrado especialmente orgullosa de su paso por el concurso. «Está siendo muy duro pero para mí una experiencia que guardare en mi corazón para siempre, pero quiero transmitir que llegue a donde llegue, ese me ha ayudado a superar tantas cosas. Yo no era capaz de hacer muchas cosas y gracias a este programa me he dado cuenta que soy capaz de hacer mucho más de lo que creía». Por su parte, Terelu le ha insuflado ánimos para continuar: «Y todavía sé que eres capaz de mucho más. Tienes que controlar lo que hablamos, la mente es nuestra peor enemiga y tú lo sabes que iba a ser la peor enemiga».

Carmen Borrego desvela su mayor miedo en ‘Supervivientes’

Precisamente en este momento, Carmen Borrego ha desvelado su mayor temor: «Cuando nos ha pasado lo que nos ha pasado, la vida continúa y continúa y de repente te ves sola en una playa y piensas que ella te está esperando y te das cuenta que no te está esperando y eso ha sido lo que a mí me ha hecho meter la cabeza y me he dado cuenta de que no va a estar nunca». «Carmen, sí está, sí está de otra manera», le ha cortado Terelu.

Lejos de quedarse callada, Carmen Borrego le ha negado aseverando: «No, no está esperando, no me está viendo.» «¿Sabes dónde está? Claro que te está viendo. Tú eres una persona creyente como yo y ella te está protegiendo y te sigue protegiendo. Piensa en eso, piensa que ella lo último que querría es verte sufrir», ha vuelto a incidir Terelu abogando por la continuidad de su hermana en el formato de supervivencia.

Carmen Borrego alza la voz por su hermana: «Que lo sepa todo el mundo»

De igual manera, Terelu ha aprovechado su intervención para afearle su comportamiento en las pruebas. Lo aha hecho con cierta sorna: «Cuando digas que vas a hacer una prueba, la haces y si no, no digas que no la vas a hacer». En vez de enfadarse, la principal aludida ha respondido con un emocionante mensaje para su hermana: «Quiero aprovechar ahora que no está viendo mucha gente, mucha gente que dice muchas cosas sin tener ni puñetera idea. Que sepa todo el mundo lo que te quiero, que sepa todo el mundo lo que te necesito y que te quiero a mi lado siempre».

«Yo eso es algo que tengo claro, nunca he dudado de nada de eso y nadie más que nosotras sabemos lo que siente la una por la otra», ha contestado Terelu Campos visiblemente emocionada. De igual manera, la hermana de Carmen Borrego se ha despedido insuflándole fuerzas para continuar con la aventura: «Si creyera que no, no te lo diría. Sabes que te quiero con locura, que me gustaría que disfrutaras. Una vez pasado lo peor, que son las tres primera semanas, ahora te permitieras que tu cuerpo empieza a adaptarse como el resto de los compañeros».