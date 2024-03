‘Sueños de libertad’ se revoluciona con un nuevo personaje en el capítulo 10 del jueves

Después de su triunfal estreno en prime time, ‘Sueños de libertad’ continúa su periplo en las sobremesas de Antena 3 donde sigue consolidándose como la oferta líder. Y desde este jueves pasará a ser la única serie diaria de producción propia de Atresmedia tras el final de ‘Amar es para siempre’ este miércoles en prime time.

Cabe recordar que ‘Sueños de libertad‘ cuenta con episodios de 50 minutos y se ofrece de lunes a viernes a partir de las 15:45 horas. Este jueves 7 de marzo, la cadena de Atresmedia emitirá el capítulo 10 de la ficción protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay.

En el último capítulo de ‘Sueños de libertad’, Damián volvía a dar un susto con su salud tras enterarse de que su nieta Julia está secuestrada. Paralelamente, Jesús se mostraba enfadado con Begoña tras enterarse de que ella y Andrés han estado intentando dar con el paradero de Julia y les pide que no hagan nada.

Fina está muy preocupada por su desencuentro con Petra y de sus amenazas de sacar a la luz que es lesbiana si no dimite de su puesto como dependienta. La joven trata de abrirse con su padre pero no se ve capaz de contarle su situación por miedo a su reacción y teme por su futuro en la tienda. Aunque finalmente, Marta optaba por despedir a Petra.

Finalmente, cuando Jesús llegaba a Lázaro con ayuda de su primo Joaquín, aparecía la policía justo cuando Jesús encañona al secuestrador de su hija y consigue detener al ex trabajador de la fábrica. Por su parte, Andrés y Begoña daban con el cobertizo en el que el hombre tenía secuestrada a la pequeña Julia, a la que se encuentran completamente drogada después de que le hubiera dado cloroformo.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 10 de ‘Sueños de libertad’, que Antena 3 emitirá este jueves 7 de marzo? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 10 de ‘Sueños de libertad’

Cuando Andrés y Begoña siguen acercándose y él trata de apoyarla y animarla tras quedarse en shock por como encontraron a Julia en el cobertizo en el que Lázaro la tenía secuestrada se produce algo que sin duda hará que todo cambie.

Y es que María, la prometida de Andrés llega a Toledo con intenciones de reencontrarse con él y conocer a toda su familia. A su llegada, María sorprende a Andrés mientras trataba de consolar a su cuñada y se entera de que Julia había sido secuestrada y que gracias a Andrés y Begoña la niña está sana y salva después de que la drogaran con cloroformo.

Cuando Fina estaba escribiendo una carta a Ester, alguien de su pasado en la que le cuenta todo lo que le ha sucedido con Petra, le dice arrepentirse de no haberse ido con ella a París y de no ser capaz de decir quién es verdaderamente a su padre. Tras no poder hacerlo con él, Fina no duda en afianzar su amistad con Carmen y le confiesa su mayor secreto consiguiendo así abrirse con alguien sobre sus verdaderos sentimientos. Y Carmen lejos de dejarla tirada le muestra todo su apoyo.

Por su parte, Begoña y Jesús vuelven a tener un fuerte enfrentamiento después de que ella le reproche a su marido que no les haya dado las gracias ni a ella ni a Andrés por dar con el paradero de Lázaro y de que asegurara que por culpa de su hermano, su hija podría haber muerto.

Pero si hay algo que enfurece aún más a Jesús es el anuncio que le hace Begoña de que no está embarazada y que todo fue una falsa alarma. Todo después de que Jesús llegara incluso a reprocharle a su mujer que si Julia fuera su hija la cuidaría de otras maneras. Antes de que Jesús pudiera hacerle algo a Begoña, Julia interrumpe la conversación a gritos con pesadillas que no le dejan descansar ante el calvario que ha vivido.

Pero poco después, Jesús se vuelve a poner violento con Begoña después de que ella le hable de todo lo que oyó Julia de boca de Lázaro y los insultos que les profirió. Tras ello, Jesús se viene abajo al recordar lo que le sucedió a su mujer Clotilde y paga con Begoña su frustración haciéndola daño al meterse con su padre.

Tras su llegada a casa de los De la Reina, María se acerca a Digna y Gema para hablar con ellas y saber más cosas de su cuñado Jesús y de sus primos Joaquín y Luis. Después, la mujer no duda en sorprender a su pareja Andrés en la fábrica al llevarle comida. Y es allí donde ella conoce por fin a Jesús.

Por otro lado, Tasio le pide a Claudia seguir viéndose en secreto para evitar que nadie se entere y su relación pueda irse al traste. Ella empieza a sentirse culpable de ocultarle a Carmen su relación con su ex. Mientras Carmen quiere que Tasio le pague todo lo que le debe. Pero el tiene algunas deudas que le traen por el camino de la amargura.

Tras el secuestro de su hija, Jesús no está dispuesto a dejarlo pasar. Y por ello no duda en urdir su propio plan para vengarse de Lázaro y acabar de una vez por todas con él. Y para ello volverá a tirar de la ayuda de Joaquín. Mientras Begoña se abre con Luz y le cuenta que no reconoce a su marido y que está muy irascible.