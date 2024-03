Sonsoles Ónega pide cortar a un invitado ante lo permitido en su programa: «¿Censura?»

Desde hace días, todos los programas de televisión están abordando los supuestos fraudes en la ley trans después de que 37 militares y funcionarios de Ceuta se hayan cambiado de género. Tanto ‘TardeAR’ con Ana Rosa Quintana como ‘Y ahora Sonsoles’ con Sonsoles Ónega están llevando cada día a un soldado trans a sus platós.

Este jueves, ‘Y ahora Sonsoles‘ ofrecía el testimonio de la mujer de un militar transexual. Pero después recibía en plató a Francisca Javier, una ex militar junto a su pareja actual, Nuria. «¿Le llamo Francisca?», le preguntaba Sonsoles Ónega. «No, Javier», respondía ella. «¿Ahhh Javier?», reaccionaba la presentadora. «Que es como me llama casi todo el mundo», aseveraba la invitada.

«¿Por qué toma usted la decisión de cambiar de género?», le preguntaba Sonsoles Ónega. «Yo la decisión la tomo en 2018, a mi mujer la conozco en 2017 y en 2018 la tomo porque me siento mujer. Mi manera de actuar, de pensar, mis comportamientos cotidianos son más de mujer que tirando al sexo masculino», destacaba Francisca Javier.

Tras ello, Sonsoles trataba de saber que sintió Nuria, su pareja, cuando le dijo que se sentía mujer. «Nos conocimos en 2017, empezamos una relación normal, en el 2018 hablaos de matrimonio y fue cuando me dijo que quería hablar conmigo. Y yo lo primero que pensé es que me iba a dejar. Y me dijo que le estaba pasando esto y que no sabía si me importaría y que quería transitar a mujer. A mí no me importó, yo me enamoré de la persona y me era indiferente. Lo hablamos con el médico, que le derivó a psiquiatría y se solicitó el tema de las hormonas y nos advirtió de las repercusiones que tendría cierto tratamiento y ahí fui yo la que le eché para atrás «, relataba Nuria.

Valeria Vegas explota contra lo visto en ‘Y ahora Sonsoles’

Era entonces cuando Valeria Vegas no se podía contener y cuestionaba a ‘Y ahora Sonsoles’ que siga llevando a este tipo de testimonios. «Oye ya, hay cosas que no se pueden decir. Primero ¿por qué los seguís trayendo? ¿Van a pasar los 37 por aquí? Porque además son cromos», espetaba indignada la colaboradora y escritora transexual. «¿Me deja terminar de hablar?», le replicaba Nuria. «No, porque lo que usted va a decir es lo mismo que dijo el de ayer y el de anteayer», sentenciaba Valeria. «¿Entonces para que me han traído?», preguntaba ella a lo que Sonsoles Ónega intervenía para pedirle a Valeria que dejara hablar a la mujer de Francisca Javier.

«Es que está diciendo cosas incorrectas», defendía Valeria Vegas. «Cuando usted hable yo la respetaré, pero pido respeto exactamente igual», comentaba Nuria. «Si yo la estoy respetando», aseguraba Valeria. «No porque no me ha dejado terminar», replicaba la invitada a lo que la colaboradora insistía en que «ha dicho una incorrección absoluta». «Un poco de educación», le pedía Nuria.

«No se hormona porque es malo ¿no? ¿Y todo lo demás?», preguntaba la colaboradora de Sonsoles Ónega. «No se hormona porque desde un punto de vista médico no le convenía», destacaba Nuria. «¿Qué tipo de disforia tiene?», preguntaba Valeria. «Disforia de género», respondían. «No, ¿Qué tipo de disforia tiene cuando se ve en el espejo?», repreguntaba Valeria Vegas.

Era entonces cuando Sonsoles le daba la palabra a Francisca Javier. «Yo entiendo que pueda sentar mal, que haya gente que no lo entienda, pero esto es una ley y es lo que hay. Esto es igual que la ley de violencia de género, que una mujer dice una cosa y es verdad si o si. Guste más o guste menos», soltaba sin pudor la ex militar. «Desde el minuto uno había muchos intereses en tirar esta ley, o bien por quién la hizo, o bien por quién beneficia que es un colectivo oprimido durante años. La gente no se opuso a la ley del divorcio porque te divorcias tú, el vecino y hasta la nieta de Franco se divorció. Pero aquí es una ley donde un colectivo saca cabeza y se le da unos derechos y eso molesta«, recalcaba Valeria Vegas.

Valeria Vegas, como siempre, ha estado sublime. pic.twitter.com/yeLpWIRtzE — Srta Cotilleo (@Srtacotilleo) March 7, 2024

«¿Valeria a ti te queda claro el posicionamiento del programa no? Estamos denunciando posibles abusos«, le aclaraba entonces Sonsoles Ónega a su compañera. «Yo quiero confiar Sonsoles que en el programa si hay un fraude se va a destapar. Pero yo no sé como el ministerio de defensa no esté actuando ya y espero que lo esté haciendo. Esto es una vergüenza, no para las personas trans, sino para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de este país que parecen un pitorreo», soltaba indignada Valeria. «Ayer lo dijimos», añadía Sonsoles.

Sonsoles Ónega censura a su invitado: «Aquí mando yo, ¡Qué le corten el micrófono!

Después Sonsoles defendía lo que estaba haciendo su programa. «Traemos a los testimonios que creemos que tienen una historia. Este señor lo que está haciendo es ir al juzgado y reclamar la custodia de su hijo como mujer», recalcaba la presentadora. Pero el debate seguía y la madre de un hijo trans se enfrentaba también con Francisca Javier por lo que estaba diciendo y negarse a decir que tipo de disforia tenía.

Lejos de quedarse ahí el asunto, Sonsoles Ónega le exponía lo que ella tenía escrito sobre su caso al querer reclamar la custodia de su hijo porque según él su ex mujer lo tenía secuestrado. Y en plena discusión con ella, Francisca Javier se atrevía a soltar lo siguiente: «Igual que hay 148.000 mujeres que el año pasado dijeron que habían sido maltratadas y era mentira«.

Han llegado a este punto POR MORBO, por rascar audiencia , sabían de sobra a quien llevaban y lo han permitido toda la semana.

Valeria 🙌🙌🙌🙌🙌pic.twitter.com/byGdnBwuq0 — LAU & MIKEL (@lauymikel) March 7, 2024

«¡Perdone hasta ahí podíamos llegar. Esto si que no!», espetaba Sonsoles Ónega con una Valeria Vegas que estallaba de indignación. «Los medios de comunicación tiene una obligación y es no traer a gentuza«, soltaba la colaboradora. Por su lado, Sonsoles ponía una línea roja: «¿Sabe lo que le digo? Nunca me había arrepentido de traer a nadie en este plató, excepto a usted. ¡Qué le corten el micrófono!», sentenciaba.

«Eso sí que no. Por ahí no. En este plató no. Aquí, mando yo. Y para decir barbaridades decido yo lo que escucho. ¿Censura? Pero qué censura. No quiero saber nada más«, añadía Sonsoles cabreada levantándose de su asiento después de que él denunciara la censura.