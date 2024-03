Raoul Vázquez, sobre la relación de Juanjo y Martin en ‘OT 2023’: «Me ha recordado cosas»

‘OT 2023‘ ha sido un éxito social sin precedentes por varios motivos: entre ellos, por haberse emitido en una plataforma de streaming por primera vez en su historia. Además, hemos podido presenciar en vivo y en directo y sin prejuicios la historia de amor entre dos concursantes dentro de la Academia: Juanjo y Martin.

Por todo ello, son muchos los ex concursantes que han pasado por la famosa Academia de la televisión los que opinan emocionados sobre todo lo acontecido en ella en esta última edición en Prime Video. Es el caso de Raoul Vázquez, con quien hemos hablado en exclusiva durante la alfombra roja de los exitosos Premios Ídolo que organiza The Music Republic. ¿Cómo ha vivido este romance el ex concursante de ‘OT 2017’?

Además, el joven catalán nos habla de su próximo gran proyecto televisivo: ‘Tu cara me suena‘, que nos adelanta la fecha de estreno, confirmando así la exclusiva de El Televisero. El cantante se se adentra en el talent show siguiendo los pasos de sus compañeros de edición de ‘OT’, como Lola Índigo (‘TCMS 7’), Nerea (‘TCMS 8’), Agoney (‘TCMS 9’) o Miriam Rodríguez (‘TCMS 10’). Estos dos últimos además ganando el concurso de imitación. ¿Cogerá Raoul el testigo de ganador?

ENTREVISTA A RAOUL VÁZQUEZ

TITULARES DE LA ENTREVISTA