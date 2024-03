Lydia Lozano no se corta y desliza el alto precio que paga Telecinco para sostener ‘TardeAR’

Lydia Lozano ha sido la última excolaboradora de ‘Sálvame’ en pasar por el pódcast de Carlota Corredera, que hace unas semanas estrenaba su segunda temporada. La periodista ha acudido para hablar de su salto a TVE, donde actualmente colabora en ‘Mañaneros’ y concursa en ‘Baila como puedas’.

Pero, además, no ha dudado en destapar la gran diferencia presupuestaria existente entre ‘Sálvame’ y ‘TardeAR’, su sustituto en las tardes de Telecinco. La periodista asegura que el programa de Ana Rosa le está generando una gran inversión a la cadena a pesar de que sus datos de audiencia no despuntan. «A le gente hay que reconocerle el trabajo, las audiencias, lo barato que salíamos… Porque ya me he enterado de lo que cuesta abrir el plató de ‘Sálvame’ ahora. Nosotros lo hacíamos con dos duros», asegura la colaboradora.

Cabe recordar que ‘TardeAR’, el programa presentado por Ana Rosa Quintana, se hace desde el mismo estudio en el que se hacía cada tarde ‘Sálvame’. Por lo tanto, Lydia Lozano deja caer que ‘TardeAR’ tiene un presupuesto muy superior al que tenía el espacio de ‘La Fábrica de la Tele’.

Lydia Lozano lamenta cómo se anunció el final de ‘Sálvame’

Y es que, el desaparecido programa presentado por Jorge Javier Vázquez contaba con pocos colaboradores y no muchos recursos. Por el contrario, su sustituto cuenta con muchos más tertulianos, algunos con un caché posiblemente muy alto. Además, tiene mayores recursos como la realidad aumentada. Aunque la periodista no ha querido criticar directamente los nuevos programas de Mediaset, sí que se ha mostrado muy molesta por las formas con las que se anunció el final de ‘Sálvame’.

«Yo estoy muy agradecida a Telecinco porque he pasado 25 años, ahora bien, las formas no han sido bonitas. Era un equipazo y creo que nos hemos portado muy bien. Hemos sido niños de sobresaliente. Un poquito de respeto porque hemos dado 14 años de nuestra vida. Me parece muy injusto lo que se ha hecho con nosotros», clama Lydia Lozano.

Y es que hay que recordar que los colaboradores se enteraron del final de ‘Sálvame’ en directo durante uno de los programas, cuando salió publicado en la prensa y no porque se los dijeran los altos cargos. Lo que supuso un doble disgusto para todos ellos.