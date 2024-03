Los 6 mejores estrenos de Semana Santa en Prime Video, Netflix, Movistar, Disney o Apple TV+

La Semana Santa llega este año durante marzo, coincidiendo con los últimos días del mes. Y, aunque la televisión clásica vaya a estar repleta de historias que hemos ciento de veces (hola, ‘Ben-Hur’), las plataformas también tienen algo que decir al respecto. Sobre todo dos de ellas, y casualmente ninguna es Netflix, ya que esta semana no nos trae ningún estreno destacable. Esta semana les toca el turno a Movistar Plus+ y Prime Video. Esta, on el estreno de su película ‘Un hipster en la España vacía’, una comedia perfecta para ver en vacaciones; y el documental sobre J-Hope, uno de los integrantes del popular grupo de k-pop BTS.

Por otro lado, nos encontramos con Movistar Plus+ y tres estrenos muy interesantes para pasar estos días. Primero, doble ración de cine español, con ‘Teresa’ (basada en la vida de Santa Teresa de Jesús, con Blanca Portillo y Asier Etxeandía) y con ‘El maestro que prometió el mar’, una de las grandes sorpresas de 2023. Y, por otro lado, el esperadísimo estreno de la temporada 4 de ‘The Chosen‘, serie sobre la vida de Jesús, que nos llega por fin a Movistar Plus+. Y si queréis acabar las vacaciones riendo, qué mejor que un documental sobre Steve Martin, uno de los mejores comediantes de la historia.

Estrenos en Prime Video

Un hipster en la España vacía (PELÍCULA)

Sinopsis: A Quique le encargan liderar la política de la ‘España Vacía’ en un pueblo de Teruel, pero no sabe ni por dónde empezar. Se enfrenta solo a un pueblo dispuesto a tomarle el pelo ante sus propuestas modernas y, por si fuera poco, pronto descubre que enviarle allí es un plan de su novia y del líder de su partido para poder estar juntos. Solo contará con su buena voluntad y con Lourdes, la camarera del bar, que quiere evitar que el pobre siga haciendo el ridículo y que entienda que la clave de su éxito reside en aprender a escuchar a sus nuevos vecinos.

Emilio Martínez Lázaro se ha especializado en esas comedias típicamente españolas que tanto éxito han tenido en las últimas dos décadas en nuestro país. De hecho, es autor de dos de ellas: ‘El otro lado de la cama’ y ‘Ocho apellidos vascos’. En ‘Un hipster en la España vacía’, que tiene la fuerza de Prime Video detrás, hay un halo de denuncia contra esa política que abandona a muchos de los pueblos del centro del país. Con ecos a ‘El pueblo’ de los hermanos Caballero, también de Prime Video, estamos ante una comedia que podría haber funcionado muy bien de estrenarse en salas de cines. Además, está basada en el libro homónimo de Daniel Gascón.

La película está protagonizada por Lalo Tenorio (‘La familia perfecta’) y Berta Vázquez (‘Vis a vis’) junto a Paco León (‘Mari(dos)’), Macarena García (‘Paraíso’), Rober Bodegas (‘De Caperucita a loba’), Tito Valverde (‘Un asunto privado’), Miguel Rellán (‘Sentimos las molestias‘) y Lucía Díez (‘El Cid’).

Fecha de estreno: 27 de marzo

Hope on the street (PELÍCULA)

Sinopsis: J-Hope, uno de los integrantes de la famosa agrupación de kpop, BTS, es el protagonista de su propio documental donde muestra más de su formación como bailarín.

BTS es uno de los grupos más importantes de la música de los últimos diez años. Liderando junto a Blackpink esa ola de k-pop que ha arrasado en todo el mundo, BTS ha demostrado que las boy bands no son algo del pasado, sobre todo si les das un lavado de cara actualizándose un poco. Récord tras récord, coreografía tras coreografía, single tras single. Cada año han seguido demostrando por qué son uno de los grupos que más vende en la actualidad. El rapero y cantante ahora está cumpliendo el servicio militar en la base de Wonjun de la provincia de Gangwon desde el 18 de abril de 2023. Es decir, hasta octubre de 2024 no podrá regresar a las escenarios.

Así que mientras tenemos este documental de Prime Video sobre cómo se convirtió en la estrella que es hoy en día, sus aptitudes como bailarín y su ascenso a la fama. Porque ser famoso en Corea, y sobre todo en un grupo de k-pop, es algo muy difícil y que no está hecho para cualquiera. El desgaste es brutal.

Fecha de estreno: 28 de marzo

Estrenos en Movistar Plus+

Teresa (PELÍCULA)

Sinopsis: Teresa espera paciente la llegada del Inquisidor para ser juzgada. De su visita y de sus palabras dependerá su futuro: libertad, cárcel o la hoguera. Adaptación de la obra de teatro “La lengua en pedazos” de Juan Mayorga, basada en la figura de Santa Teresa de Jesús, también conocida como “Santa Teresa de Ávila”.

La figura de Santa Teresa de Jesús es una de las más interesantes del cristianismo español, y su relevancia gracias a su obra literaria ha estado presente a lo largo de los siglos. En esta película dirigida por Paula Ortiz (‘La novia’), nos encontramos un duelo interpretativo de altos vuelos. Por un lado tenemos a Blanca Portillo, que interpreta a Teresa de Ávila con templanza y buen hacer. Solo como ella sabré. Por otro lado, tenemos a Asier Etxeandía, dando vida a su inquisidor. Una brillante puesta en escena quizá demasiado clásica pero que cumple con creces.

Basada en el texto de Juan Mayorga, que a su vez se inspiró en ‘El libro de la vida de Teresa de Ávila’, escrito por ella misma hacia 1588, llega a Movistar Plus+ después de su paso por los cines. Actualmente, el texto se encuentra en la Real Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Eso sí, con el título que se le puso nada más guardarlo: ‘Vida de la Madre Teresa de Jesús, escrita de su misma mano, con una aprobación del padre M. fr. Domingo Báñez, su confesor y catedrático de prima en Salamanca’. Quizá quedaba demasiado largo para el título de una película. Aunque podrían preguntárselo a Harley Quinn…

Fecha de estreno: 27 de marzo

The Chosen (Los Elegidos) (Temporada 4) (SERIE)

Sinopsis: Enfocada en los personajes y el contexto histórico de los Evangelios, la primera temporada nos sitúa en el año 26 d.C. Los primeros a los que conocemos es a Pedro (aunque con el nombre de Simón), Andrés, Nicodemo, María Magdalena, Mateo y, por supuesto, Jesús, donde empieza a formar un grupo de discípulos en Cafarnaum, al norte del mar de Galilea.

Lo de esta serie sobre la vida de Jesús de Nazaret está siendo de locos. Un éxito sin precedentes que hasta tuvo su estreno en cines en esta temporada 4. Brutal. Financiada, supuestamente, de manera íntegra a través de crowfunding, está producida por la misma productora de la polémica ‘Sound of Freedom’. Pero es que ha arrasado allá por donde se ha estrenado. La serie es un fenómeno mundial y su primera temporada se podrá ver también en abierto por La 1 y RTVE Play. Pero, por ahora, la tenemos disponible en Movistar Plus+. Por primera vez, la historia más grande jamás contada se presenta en una serie de varias temporadas. ¡Y qué mejor momento para verla que en Semana Santa! ¿Se convertirá en un nuevo clásico como ‘Ben-Hur’ o ‘Los diez mandamientos’?

Fecha de estreno: 28 de marzo

El maestro que prometió el mar (PELÍCULA)

Sinopsis: Ariadna descubre que su abuelo busca desde hace tiempo los restos de su padre, desaparecido en la Guerra Civil. Decidida a ayudarlo, viaja a Burgos, donde están exhumando una fosa común en la que podría estar enterrado. Durante su estancia allí, conocerá la historia de Antoni Benaiges, un joven maestro de Tarragona que antes de la guerra fue profesor de su abuelo. Mediante un innovador método pedagógico Antoni inspiró a sus alumnos y les hizo una promesa: llevarlos a ver el mar.

Nominada a 5 Premios Goya, la película de Patricia Font es una de esas historias que, desgraciadamente, aún quedan por contar sobre la Guerra Civil española. Inspirada en la vida del profesor Antoni Benaiges, este docente enseñaba a sus alumnos a través de pequeños cuadernillos que iban escribiendo sobre los temas que daba en clase. Y siempre con una promesa ondeando en el horizonte: llevarlos a ver el mar. De hecho, uno de esos librillos que pudieron sobrevivir a la quema tras su asesinato, responde al título de «El mar. Visión de unos niños que no lo han visto nunca».

Enric Auquer vuelve a dar una lección interpretativa magistral, junto a Laia Costa. Una película humanista, emocional y con un enorme corazón, que conquistó poco a poco a la audiencia con su relato vital. Ahora llega a Movistar Plus+, que vuelve a apostar una vez más por el cine español.

Fecha de estreno: 29 de marzo

Estrenos en Apple TV+

¡STEVE! (martin): un documental en 2 partes (DOCUMENTAL)

Sinopsis: Steve Martin es una de las figuras más queridas y enigmáticas del mundo del entretenimiento. Adéntrate en su extraordinaria historia desde dos puntos de vista distintos, pasado y presente, en la que Martin reflexiona sobre cómo sus inicios lo llevaron hasta su inesperadamente satisfactoria vida actual.

Fecha de estreno: 29 de marzo

Ya va siendo hora de que reconozcamos a Steve Martin como uno de los grandes cómicos del siglo XX (y parte del XXI). Su vuelta a la fama gracias a la maravillosa ‘Solo asesinatos en el edificio‘ no ha hecho más que confirmar algo que ya sabíamos: es uno de los mejores comediantes salidos del programa ‘Saturday Night Live!’. La serie documental de Apple TV+ se estructura en dos episodios muy diferenciados. Por un lado, tenemos ‘Antes’, en el que se exploran las primeras luchas de Steve Martin y su ascenso meteórico en el mundo de los monólogos, donde revolucionó el género antes de retirarse a los 35 años.

El segundo capítulo responde al título de ‘Ahora’. Ahí podemos ver la actualidad del veterano actor, gracias a entrevistas exclusivas y material inédito.

