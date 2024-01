Crítica ‘La ley del mar’: una vibrante serie de TVE sobre el drama de la inmigración que te hará pensar

Una vez más, TVE estrena una de sus apuestas de ficción fuertes de forma apresurada y ventilándose sus tres episodios del tirón. Una estrategia a la que se ha abonado el ente público en los últimos meses, y que no beneficia en nada a ciertas producciones, como por ejemplo la miniserie que se estrena hoy del atracón 21 de enero a las 22.00 horas: ‘La ley del mar‘. Una historia que se basa en unos hechos reales que pusieron en jaque a Europa en el ya lejano 2006. Con la inmigración en auge, un barco pesquero español que rescató a 51 migrantes en pleno Mediterráneo, y que tuvo que enfrentarse a las autoridades europeas y a las leyes tan intransigentes que solo ponían trabas.

Pero ya lo dice Luis Tosar casi al final del primer episodio. Uno de los migrantes rescatados le pregunta que por qué les salvan, si no tienen dinero. Tosar le responde: «Es la ley del mar». Porque si hay alguien en apuros en alta mar, tu deber es rescatarle, sean cuales sean tus pensamientos. Aunque uno de los personajes del barco no quiere acoger a tanta gente en una embarcación tan pequeña, al final no puedes mirar para otro lado. Y precisamente eso es lo que no hicieron los tripulantes del barco ‘Francisco y Calatina’. Porque la ley del mar les obliga, y a eso se acogieron.

El reparto está plagado de estrellas. Tenemos a Luis Tosar dando vida al capitán del barco, Pepe. Sonia Almarcha como Pepi, su mujer. Víctor Clavijo interpreta a Vicent, el segundo patrón; Álex Monner es Miquel, un marinero en su primer viaje y el sobrino del patrón. Además nos encontramos a Carlos Serrano interpretando a ‘Lolo’, un marinero veterano; Alfonso Lara como Paco, el cocinero del barco, y Ramón Ródenas interpretando a Rober’, el contramaestre. Y, por supuesto, con la aparición estelar de Blanca Portillo, como la embajadora de España en Malta, Andrea de Velasco Lorente, y Lamine Thior, cuyo papel es el de Barack, uno de los migrantes acogidos en el barco pesquero.

¿De qué va ‘La ley del mar’?

Uno de los rodajes más emocionantes de mi carrera. Una historia real que habla de valores, de solidaridad, de humanidad, de lo mejor del ser humano. Ojalá que os inspire…porque para eso sirve también la ficción.

Esta noche, a las 22:00 en TVE , LA LEY DEL MAR en formato peli❤️ pic.twitter.com/JH2OfZTbMl — Víctor Clavijo (@VctorClavijo) January 21, 2024

El 14 de julio de 2006, José Durá “Pepe”, y nueve tripulantes más del pesquero ‘Francisco y Catalina’ tomaron la decisión, amparada según ellos en la denominada “Ley del Mar”, de subir a un barco preparado para 10 tripulantes a 51 inmigrantes eritreos varados a diez millas de Malta, entre los que se encontraban una niña de 2 años y una mujer embarazada. Durante nueve largos días, la embarcación quedó a la espera de la decisión de las autoridades europeas. Mientras las negociaciones se sucedían entre la diplomacia de media Europa, más de sesenta personas convivían en apenas cincuenta metros cuadrados.

La serie ya tuvo su estreno en el canal À Punt, en la Comunidad Valenciana, el pasado 15 de enero. La audiencia fue increíble, colocándose como el contenido más visto en lo que va de año, e igualando a otros eventos como las Campanadas de Fin de Año y la retransmisión de Las Fallas. Cerca de 180.000 espectadores y casi un 7% de share dan muestras de lo mucho que gustó la historia a los espectadores.

Un portentoso drama apoyado en una historia real

La serie tarda en llegar al punto clave de la historia. Con tres capítulos de no más de cincuenta minutos de duración, no es hasta pasada la mitad del primer episodio cuando los protagonistas se encuentran con la patera a la deriva. Hay una votación en el barco y todos menos uno votan a favor de acogerles, sobre todo al ver a una mujer embarazada y a una niña. ¿Habrían tomado la misma decisión de no haber estado presentes? También es algo que nos muestra la serie para que reflexionemos. Pero sobre todo, para que pensemos qué habríamos hecho nosotros. ¿Perder varios días de pesca y acogerles, tratando de ayudarlos lo mejor posible? ¿O dejarlos pasar, haciendo oídos sordos a un problema humanitario?

Los marineros del pesquero, tratando de ayudar a los migrantes a la deriva.

‘La ley del mar’ no busca hacer juicios de valor más allá de presentar los hechos. Aunque hay momentos en los que se pasan de buenismo, haciendo caer a la serie en unos cuantos clichés y tópicos que no la benefician. Pero gracias al papel que se marca Luis Tosar, que está como siempre magnético, podemos ver lo que sí hizo el capitán del pesquero alicantino, poniendo por delante de sus propios compromisos y problemas a 51 migrantes a la deriva.

Víctor Clavijo es otro de los protagonistas, y que vuelve a demostrar por qué es uno de los mejores actores de su generación. Siempre que aparece en pantalla mantiene duelos interpretativos de nivel, como por ejemplo cuando trata de consolar a uno de los migrantes enseñándole un juego con cariño. También encontramos a Alfonso Lara, mítico secundario que aporta siempre su granito de arena en cada producción que aparece. O un Àlex Monner que quizá tenga el personaje menos interesante de todos, pero el joven actor vuelve a demostrar una vez más que puede con todo lo que le pongan por delante.

Tramas secundarias que despistan

Aunque tarde en arrancar la historia, es cierto que ayuda a que conozcamos a los personajes mucho mejor, entendamos sus decisiones y empaticemos con ellos. Pero hay varias tramas secundarias fuera del barco pesquero que despistan y ralentizan el ritmo de una historia repleta de tensión. ‘La ley del mar’ se centra a veces demasiado en lo que ocurre fuera de alta mar, y eso entorpece la narración. Salvo cuando conocemos más de los tejemanejes políticos gracias a la brillante interpretación de Blanca Portillo como la embajadora española en Malta.

Luis Tosar, Víctor Clavijo y Àlex Monner en ‘La ley del mar’. / RTVE

Para ser una serie de tres capítulos, cuyo reclamo es contarnos los hechos reales de más de sesenta personas viviendo nueve días en un minúsculo barco pesquero, hay veces que se pierde por el camino. Pero las interpretaciones y el aspecto visual la rescatan siempre es que necesario. Porque ‘La ley del mar’ ha sido rodada en alta mar, sin necesidad de depender de un croma verde. Y eso hace que todo sea mucho más realista y nos metamos más de lleno en la historia que cuenta. El rodaje habrá sido duro, por supuesto, pero merece la pena. Por eso no se entiende que, después de la inversión (un presupuesto de cerca de tres millones de euros), TVE decida ventilarse la serie de golpe y sin apenas promoción.

Pero, para los que queráis disfrutar de un drama apasionante, ‘La ley del mar’ es vuestra serie. Sobre todo porque, cada giro dramático que tiene lugar, se acrecienta mucho más al saber que lo que estamos viendo pasó de verdad. Una serie que te hace pensar sobre la solidaridad y el egoísmo humanos, y que generará un debate muy interesante. Lástima que no va a tener más publicidad.