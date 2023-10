El actor Paco León impacta al revelar en ‘El Novato’ el dinero mínimo por una película

Paco León acudía este jueves 12 de octubre a ‘Joaquín, el novato’, el programa presentado por el futbolista Joaquín Sánchez, quien preguntaba al actor y director por su carrera profesional. El del Betis tenía mucha curiosidad por la faceta de director de su invitado, por lo que le preguntó qué se necesita para hacer un buen guion.

«Lo primero que tienes que tener es algo que contar. Es lo primero que tienes que tener claro. Después todo el mundo te pregunta 20.000 cosas por minuto. Tú tienes que responder y tienes que saberlo todo», respondía Paco León, dejando claro que sin una buena idea que convenza a los inversores no hay película posible. Por eso mismo, el director confesaba que él siempre se rodea de profesionales que le ayuden a darle forma a la idea.

Evidentemente, Paco León también hablaba de cuánto cuesta hacer una película en España, una cifra que dejaba de lo más sorprendido a Joaquín Sánchez. «El dinero es lo primero. Es lo más complicado del mundo, el milagro de los panes y los peces. Una película en la que la gente cobre aunque sea miserablemente necesitas mínimo más de un millón de euros», decía sin cortarse.

Tras esto, el actor recordaba el largometraje que realizó junto a Nicolas Cage y Pedro Pascal en Hollywood, que tenía un presupuesto de 60 millones de euros: «Allí los presupuestos son mucho más grandes». Precisamente por esa diferencia, se notaba el cambio hasta en el catering: «Allí tenían como bares, como food trucks y podías coger lo que quisieras».

Durante la entrevista, Paco León tampoco se cortaba a la hora de hablar de su aparición en la serie ‘Aída’, la que le dio tanta popularidad. De hecho, ha confesado lo mal que lo ha pasado algunas veces por la fama: «Yo he estado malo en un hospital, con la vía puesta o sacándome sangre, y estaba la gente con el cachondeo y haciéndote fotos». De hecho, pese a ser una persona más que famosa en nuestro país, siempre ha querido mantener al margen su vida privada: «Entre no hablar de tu vida privada y no ocultar nada, hay una fina línea que creo que he sabido respetar. Yo nunca hablo de mis cosas».