Berta Vázquez revela por qué declinó acudir a ‘La Resistencia’ y define así a Broncano

‘La Resistencia‘ ha recibido este martes 19 de marzo como invitados a Berta Vázquez y Lalo Tenorio. Los actores acudieron a presentar su nueva película, ‘Un hípster en la España vacía’. Aunque también aparecieron sobre el escenario del Teatro Príncipe Gran Vía Alberto Casado y Rober Bodegas, ya que tenían algo que decir sobre la cinta.

Rober explicó que él forma parte del reparto, pero que cuando hizo el casting para interpretar a un hípster, le escogieron como un pueblerino. Por su parte, Alberto Casado explicó que lo suyo fue aún peor, pues hizo el casting para hacer de protagonista y lo rechazaron.

Tras estas confesiones Berta Vázquez se animó y desveló que esta no es la primera vez que la invitan a acudir al programa de Movistar Plus+. «Me has invitado alguna vez que otra pero no había venido porque me das un poquito de miedo», reconoció ante la cara de estupefacción de David Broncano.

No sé qué le impide a la Academia incluir una categoría en los Goya a MEJOR GEMELO. Los de @roberbodegas los chutamos a Hollywood. Qué envidia, tener esa sujeción. pic.twitter.com/ZOKnBZKt5J — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) March 20, 2024

El «miedo» de Berta Vázquez a David Broncano

Aunque ella se intentó ir por la tangente, el presentador no paró hasta descubrir el por qué de ese miedo. «Eres una persona muy imprevisible», acabó reconociendo la actriz. Y, en efecto, la invitada tenía toda la razón, pues el programa acabó hasta cocinando una lubina para una mujer del público.

Lo que sí se esperaban tanto Berta Vázquez como Lalo Tenorio eran las preguntas clásicas de ‘La Resistencia’: relaciones sexuales en el último mes y dinero que tienen en su cuenta bancaria. A la segunda cuestión, el actor confesó que tenía el dinero para «comprar un coche de alta gama». Respecto al sexo, la intérprete reconoció que en el último mes sumaba más masturbaciones que otro tipo de sexo. «Hace calor aquí», aseguró Berta, entre risas, tras responder a la pregunta.

Antes de despedirles, Broncano quiso saber cómo se había sentido la actriz con la entrevista. A lo que ella respondió que «no ha sido incómodo. De hecho, creo que me gustaría pasar tiempo aquí. Venir más a menudo». Por tal motivo, el equipo del programa acordó volverla a invitar en abril.