Laura Matamoros queda retratada con esta prueba irrefutable de su farsa en ‘Supervivientes’

‘Así es la vida’ ha dejado a Laura Matamoros retratada por sus mentiras este jueves. La hija de Kiko Matamoros aseguró en su regreso a ‘Supervivientes’ que esta era su gran vuelta a la televisión, pero el programa ha investigado. Así, los colaboradores del magacín de Telecinco han destapado la farsa que la concursante ha vendido en su vuelta a Honduras tirando de hemeroteca.

Laura y Kiko Jiménez llevan siendo el centro de atención durante los últimos días por sus fuertes discusiones en Playa Limbo. «Hace muchos años, desde que salí de este concurso, que no piso la televisión… Por este tipo de conflictos y este tipo de cosas», explicó la concursante después de un desencuentro con el novio de Sofía Suescun.

Y precisamente esas palabras han sido objeto de debate este jueves en ‘Así es la vida’. El equipo de documentación del programa se puso manos a la obra para comprobar si dicha afirmación era real. Entonces la investigación destapó que desde su primera visita a Honduras, Laura Matamoros no se ha alejado precisamente de la pequeña pantalla.

‘Así es la vida’ destapa las mentiras de Laura Matamoros

Desde la final de ‘Supervivientes 2017’, Matamoros sí continuó apareciendo en otros espacios producidos por Bulldog TV, la productora que hasta el año pasado se encargaba del reality de supervivencia. En marzo de 2018, reapareció en ‘Volverte a ver’. Y durante el mismo año, Matamoros se convertiría en colaboradora habitual de ‘Mujeres y hombres y viceversa’, además de aparecer en ‘Gran Hermano VIP 6’.

José Antonio Avilés defiende a Laura Matamoros en ‘Así es la vida’

Tras una segunda visita a ‘Volverte a ver’ más adelante ese año, apareció en otros programas como ‘Viva la vida’ o ‘Ven a cenar conmigo: Gourmet edition’. Desde ese entonces, Laura Matamoros no volvió a aparecer por ningún plató de Mediaset hasta 2023, cuando fichó como colaboradora en ‘Vamos a ver’, y apareció en ‘Desnudos por la vida’.

«Es más que evidente que Laura Matamoros jamás ha desaparecido de la televisión», sentenció entonces la investigación. Sin embargo, José Antonio Avilés quiso romper una lanza a favor de la colaboradora del programa. «Hemos visto que ha tenido apariciones públicas puntuales pero a mí me consta que, en la última etapa, a Laura se le ha ofrecido en muchas ocasiones ir como colaboradora y yo te digo que no quiso», explicó el periodista.

Pero la justificación de Avilés pareció no convencer demasiado a Carmen Alcayde. La colaboradora aseguró que las apariciones de Laura Matamoros habían sido siempre remuneradas, y no tan puntuales como su compañero quería vender al resto. «Igual le renta más ir un día al programa de Carlos Sobera y no tiene necesidad para más», señaló finalmente Alcayde.