La revelación de impacto de Isabel Rábago sobre Luis Rubiales que da una vuelta al caso

Isabel Rábago ha dado este jueves nuevas informaciones de última hora sobre Luis Rubiales después de que se haya conocido que el que fuera presidente de la Real Federación de Fútbol tiene previsto volver a España para poder prestar declaración tras la investigación por supuesta corrupción, blanqueo de capitales y las comisiones de los contratos de la Supercopa en Arabia.

Y es que la colaboradora de ‘Vamos a ver‘ ha podido hablar con Luis Rubiales sobre los planes del ex presidenta de la Real Federación Española de Fútbol y lo que tiene que decir ante las investigaciones que se están realizando. Cabe recordar que la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil) ha realizado una serie de registros en entidades y casas de los diferentes directivos, entre ellas la del propio Rubiales, que se encuentra en República Dominicana.

“La secuencia de los hechos no es así, el escrito que hemos dado aquí, nos lo pasa Rubiales para hacerlo público y es previo a la orden de detención. El escrito lo que hace es dar constancia al juzgado de que sabe que se va a llevar a cabo una serie de registros y presenta una serie de alegaciones, entre ellas dice que como es consciente de que se va a entrar en su piso, da todos los datos de su padre y facilita absolutamente la entrada a su domicilio«, explicaba Isabel Rábago ante Joaquín Prat y el resto de colaboradores.

Tras ello, la periodista recalcaba que Luis Rubiales «presenta los billetes de marzo de que va a ir la familia a verle y él aporta también su regreso del 6 de abril». «Esta mañana he hablado con él y me asegura que está dispuesto a venir mucho antes del 6 de abril. Le he visto tranquilo, dando todo tipo de explicaciones, no va a eludir ningún tipo de presencia en España. No me ha concretado fecha para volver, ahora mismo está mirando billetes, pero está tranquilo, va a contestar a todo», recalcaba Isabel Rábago.

De este modo, Isabel Rábago ha expuesto en ‘Vamos a ver’ todo lo que ha podido hablar con Rubiales desde que este miércoles estallara todo el caso y se procediera a la detención de varios directivos de la RFEF. En uno de los mensajes que le envió Rubiales a la periodista aseguraba que «estoy absolutamente sorprendido por todo esto» y explicaba que desde hace eses está trabajando en República Dominicana.