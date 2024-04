Isabel Rábago señala por qué tiene miedo de lo que va a hacer Edmundo Arrocet en ‘De Viernes’

Edmundo Arrocet es el invitado bomba de ‘De Viernes’ esta noche en Telecinco para contrarrestar la fuerza con la que se estrenó ‘Tu cara me suena’. Acude al programa de Santi Acosta y Beatriz Archidona para responder alto y claro a Carmen Borrego y ampliar las explosivas declaraciones que ha dado a una revista esta semana. Entrevista que no deja bien paradas ni a Borrego ni a Terelu Campos. Sobre ello han hablado en ‘Vamos a ver’ e Isabel Rábago ha mostrado su «miedo» ante el terremoto que puede avecinarse con esa entrevista.

Y más después del avance que ha ofrecido el programa matinal de Telecinco, donde se ha visto a Bigote Arrocet hablar con esta crudeza: «No la quiero ni ver (a Carmen). Dice que me ha visto seis veces en su vida. Si a mi me lo contaba todo la mamá. Seis fueron las veces que fue a visitar a su madre, así que que no siga mintiendo. Tiene una boquilla que no deja hablar a nadie y está por encima de todo el planeta. Hay gente que tiene ciertos complejos que son inevitables, y están viviendo de eso desde hace mucho tiempo, con mentiras y falsedades. Nunca han dicho la verdad. Son unas malagradecidas. Teresita me dijo: ‘para querer a estas niñitas hay que ser su madre’. Teresita, mándame un rayo que me parta en veinte si estoy mintiendo en lo que digo».

En fin, un adelanto demoledor que eso solo la décima parte de lo que va a verse en ‘De Viernes’ este 19 de abril. «Yo quizás es la primera vez que veo en una posición de tanto ataque a Bigote. Hasta ahora, yo creo que estaba en un ‘estas son mis últimas palabras’ o ‘no voy a entrar’ porque se lo he escuchado varias veces desde que dio la última exclusiva», ha comenzado comentando Isabel Rábago.

«A ver hasta dónde llega esta noche, pero me da miedo a mi esta entrevista», ha añadido la periodista y colaboradora, subrayando su grandísima preocupación con una actitud excesivamente combativa que no se había visto en Edmundo Arrocet hasta la fecha. «Ya no es el único villano, ahora José María ha entrado también en el juego», ha apostillado por su parte Joaquín Prat.

«Hay tres villanos en este clan, que son Pipi Estrada, Edmundo y José María, que está hablado con algunos de los villanos», ha desvelado Pepe del Real dejando a todos los compañeros en plató totalmente impresionados. ¿Se encuentra el hijo de Carmen Borrego estrechando complicidades con Pipi y Arrocet en esta campaña de ataques hacia las dos hermanas Campos con algún fin? Es la gran pregunta que todos se hacen ahora tras lo revelado por el colaborador de ‘Vamos a ver’.