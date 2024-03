‘La Moderna’: Avance semanal del 4 al 8 de marzo: un descubrimiento y el fin de Carla e Iñigo

Tras la llegada de ‘Sueños de libertad’ y pese a los rumores de que podría haber cabios en la tarde de TVE, La 1 ha optado por mantener sus dos series en su horario habitual. Aunque si que ha retrasado el comienzo de ‘La moderna’ a las 16:40 horas para evitar así competir prácticamente con la nueva serie de Antena 3.

A la espera del estreno de su segunda temporada y la llegada de nuevos personajes interpretados por Miguel Ángel Muñoz, Begoña Maestre y Álex Adrover, La 1 continúa ofreciendo nuevos episodios de ‘La moderna’ en los que veremos como Iñigo se hunde tras la muerte de su padre aunque sus planes de boda con atilde se mantienen. Quien sufrirá de lo lindo será don Fermín que lo perderá todo en el juego mientras Emilio vuelve a delinquir cuando Luisa se tiene que ir a Barcelona para operarse de sus problemas de ceguera.

En los últimos capítulos de ‘La moderna’ vimos como Iñigo recibía un fuerte mazazo personal después de reencontrarse con su padre. Y es que Pascual aparecía muerto en el apartamento de su hijo. ¿Tendrá algo que ver doña Carla? Por lo pronto, aparecía antes de que lo hiciera Matilde.

Por su parte, Antonia pudo recuperar su casa gracias al enorme sacrificio de Marta, que aceptó ser la querida de don Cecilio con esa condición. Además, Luisa consiguió vengarse de Josefa. Y también pudimos ver a Emilio reencontrándose con Raimundo y a Teresa confesar lo que sentía por Cañete.

Pero si no puedes esperar más y quieres enterarte ya de lo que va a ocurrir en la serie de TVE, en El Televisero te traemos el avance más completo de lo que sucederá en los próximos capítulos de ‘La Moderna’ en la semana del 4 al 8 de marzo. No te olvides que la ficción diaria se ofrece de lunes a viernes a partir de las 16:40 horas:

Capítulo 112 de ‘La Moderna’ – Lunes 4 de marzo

Íñigo ha decidido aplazar su boda con Matilde al menos hasta que pase el entierro de su padre. En pleno velatorio por Pascual, doña Carla y Matilde tendrán un nuevo enganchón. En la corrala, Antonia y Conchita no saben qué pensar sobre el pago de su deuda y la huida tan repentina de Marta de su casa. La tía Conchita andará también intentando reunir el dinero suficiente para poder viajar a Barcelona para el viaje para la operación de Luisa.

Mientras tanto en La Moderna, Cañete se declara a Teresa, pero parece que la encargada no lo tiene del todo claro, y Pietro tiene la fortuna de conseguir la figura que le faltaba a Esperanza. Por último, Aguirre jugando con don Fermín con malas intenciones.

Capítulo 113 de ‘La Moderna’ – Martes 5 de marzo

Íñigo se encuentra abatido pero, por suerte para él, encuentra un diario donde su padre dejó escrito que le animaba a que se casara con Matilde, a pesar de que sabe que ahora mismo no es el momento dadas las circunstancias. Lo que tiene encima Marta con don Cecilio es la misma tormenta que la de Inés con Bernabé, que parece que sólo Laurita ve el problema, hasta que por fin consigue que su hermana entre en razón.

Por el contrario, Cañete cree que ya ha llegado la hora de declararse a Teresa, mientras ésta anda más pendiente últimamente de los despistes y desaires de don Fermín. Esperanza está centrada en ganar su concurso, y Antonia acude a llevar un pedido a un domicilio particular en el que habita una persona muy especial para ella.

Capítulo 114 de ‘La Moderna’ – Miércoles 6 de marzo

Matilde e Íñigo comunican a Conchita que se van a casar. Hasta casa de los Garcés se personará Antonia para contarles que Marta está viviendo con don Cecilio. Marta termina dando explicaciones a Antonia acerca de toda su historia con este señor, y ésta intenta sin éxito que vuelva a la corrala. Pietro esconde la figurita que le tocó para que no la vea Esperanza y así hacerla rabiar.

En La Moderna, Teresa sigue preocupada por la actitud que está tomando don Fermín frente a las partidas de cartas que organiza en el salón. Además, la cita que finalmente tiene con Cañete en el cine de la galería se termina complicando con la inoportuna aparición de Elías. Laurita recibe una oferta de una empresa láctea para que les haga anuncios, y a su tío, don Fermín, una gran cantidad de dinero se le esfumará a causa de su mala fe como jugador de cartas.

Capítulo 115 – Jueves 7 de marzo

Un don Fermín hundido tiene que pedirle dinero prestado a Aguirre. Gracias a ello, el dueño de La Moderna podrá pagar a sus trabajadores. De esos trabajadores, Teresa anda mosca con Cañete tras su plantón en el cine y Pietro decide entregarle a Esperanza la figurita que tenía, y que no era la que la limpiadora se pensaba.

Las sobrinas de don Fermín, en especial Inés, se enfrentan a la peligrosidad de Bernabé, al tiempo que este le dará un ultimátum a Emilio: si delinque para él, hará que Raimundo pueda salir de España. Un Emilio que se despedirá de Luisa antes de que se vaya, junto a su tía Conchita, a Barcelona para intentar arreglar sus problemas de visión. También antes de ello, Marta verá oportuno contarle a Conchita la relación que mantiene con don Cecilio, una desolación que cala en Antonia. Y hasta la propia casa de don Cecilio se presenta Higinio, un hombre que no acepta un no por respuesta.

Capítulo 116 – Viernes 8 de marzo

Matilde acepta la idea de casarse con Íñigo, pero sólo con la condición de que le quede tiempo para poder proseguir con sus estudios. Esperanza ya ha anunciado que para el evento se pondrá un vestido que se hizo hace diez años. Mientras tanto, Emilio se muestra inquieto frente a Íñigo por culpa del encargo que ha recibido de Bernabé. Así de esta forma es posible que consiga ayudar a su hermano Raimundo sacándolo del país, y también de paso lograr que deje en paz a Inés.

A su vez, la propia Inés aconseja a su hermana Laurita que no desprecie las ofertas que pueda recibir para crear anuncios. Las intenciones de Aguirre con don Fermín, dinero mediante, no son todo lo cercanas que el dueño del Salón de té cree, y don Cecilio no le quiere soltar más cuartos a Marta para que después se los entregue a su tío Higinio.