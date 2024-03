Joaquín Prat pone la lupa en este detalle de Ángel Cristo en ‘Supervivientes’ y clama alto

Joaquín Prat ha clamado muy abiertamente contra la cuestionada actitud que mantuvo Ángel Cristo en ‘Supervivientes: Tierra de nadie’ este lunes y que no deja de acaparar la atención de los medios y de los programas de televisión desde entonces. Se vivieron momentos muy broncos.

Con una actitud tremendamente desafiante, no paró de boicotear a la organización del reality durante toda la velada. Declinó que Carlos Sobera le leyera la carta de Bárbara Rey y advirtió de un modo un tanto agresivo que fuera «la última vez» que se le colocaba en esa disyuntiva, pues no estaba dispuesto que mancharan su concurso con temas relativos a su madre.

Y aunque fue el momento más tenso de la noche, no fue la única ocasión en la que Ángel Cristo se plantó ante ‘Supervivientes’. También lo hizo un rato antes durante la celebración de la prueba de recompensa. El concursante se negó a disputarla porque, según contó, sufre espondilitis anquilosante y, por tanto, el juego podría perjudicarle.

Precisamente en esto ha puesto el acento Joaquín Prat. «Si tu vas a ‘Supervivientes’ después de pasar unas pruebas médicas y un examen exhaustivo, es porque estás apto para sobrevivir y participar en las pruebas. Luego podemos interpretar que Ángel Cristo no hizo la prueba porque no le da la puñetera gana. Luego, ¿para qué va Ángel Cristo a ‘Supervivientes’?», ha sentenciado alto y claro. Una percepción que muchos espectadores están compartiendo en el día de hoy.

«Es que en Supervivientes yo siempre divido a los participantes en secciones. Él es un gran personaje que está en Supervivientes y no todo el mundo que va al concurso tiene que hacer todo. Y habrá que esperar a ver qué tiene que decir la organización porque imagínate que él tiene un certificado médico que demuestra y justifique su actitud porque, si no, estoy segura de que anoche la organización le hubiera penalizado», le ha rebatido Isabel Rábago.

«Si hubiera un certificado médico, le habrían excluido de la prueba desde el primer momento», ha apostillado Adriana Dorronsoro, la presentadora del club social de ‘Vamos a ver más’ junto a Joaquín Prat. Una reflexión bastante razonable que va en línea con lo que muchos usuarios de las redes piensan.

«Las pruebas médicas son de seis horas, te ven especialistas que yo no sabía ni que existían y te miran de cabo a rabo. Cuando tienes una lesión que te impide hacer una prueba en concreto, el médico es el primero que te dice que no lo puedes hacer. Lo que le pasa es que está negándose a hacer las pruebas porque tiene una actitud condescendiente, derrotista, perdonándole la vida al programa. Me parece lamentable», ha condenado Alexia Rivas.

Por su parte, Alessandro Lequio ha deslizado la posibilidad de que Ángel Cristo mintiera u ocultara información a la organización de ‘Supervivientes’: «Antes de salir te hacen un examen médico exhaustivo donde él debió poner sobre la mesa la enfermedad que tenía. Si no lo hizo, le mintió a la organización y creo que eso tiene una penalización porque eso es muy difícil de detectar a menos que tú lo cuentes».