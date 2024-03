Ángel Cristo se planta así ante la dirección de ‘Supervivientes’ y Sobera le pega un severo repaso

Las pruebas de ‘Supervivientes 2024‘ están colocando a los concursantes contra las cuerdas y es que el reality acusa ya dos bajas: la de Zayra Gutiérrez, que se ha negado a jugar asegurando tener ciática y la de Ángel Cristo Jr, que ha sorprendido a todos los presentes. De hecho, Carlos Sobera ha intentado convencerle, aunque no ha podido hacerlo debido a la contundente réplica del joven.

En concreto, ‘Supervivientes 2024’ les ha ofrecido a los dos equipos una suculenta recompensa a cambio de participar en una prueba de fuerza en la que los náufragos debían arrastrarse por la arena siendo lastrados por un arnés. Una dinámica que coloca a los supervivientes frente a situaciones límite. Precisamente al ver a sus compañeras hacer la prueba y constatar que era su turno, Ángel Cristo ha decidido desligarse de la prueba.

«Físicamente después de ver los latigazos que uno recibe en las lumbares, yo tengo una enfermedad y no puedo correr el riesgo de recibir ese latigazo en la cadera, lo siento muchísimo», ha asegurado. Mientras, sus compañeros le han animado, aunque él ha hecho caso omiso con cierta altivez: «Acabo de decir que no lo voy a hacer«. Visiblemente sorprendido, Carlos Sobera le ha pedido explicaciones y, más concretamente, la enfermedad o dolencia que le estaba afectando. «Espondilitis anquilosante», ha contestado él de forma abrupta.

«Además de que tengo los meniscos rotos y operados», ha proseguido exponiendo el hijo de Bárbara Rey. Al escucharle, Sobera ha intervenido diciendo: «No te sientes capaz de superar esta prueba«. Un pronunciamiento que ha cabreado al joven: «Es que no quiero correr el riesgo de no poder seguir en el concurso».

Carlos Sobera pone contra las cuerdas a Ángel: «¿No lo sabías?

Poco a poco la tensión ha ido a más: «Lo que ocurre es que, esta observación te la hago con todo el cariño del mundo, vaya por delante esto. Ya sabes que ‘Supervivientes’ independientemente de que esta prueba te haya asustado, es un concurso en el que las pruebas físicas son altamente exigentes. Entonces me imagino que sabías antes de venir que te ibas a enfrentar a esto, ¿o no lo sabías?«.

«Aquí en directo ver el latigazo que recibe la cadera, yo os pido disculpas, pero no lo puedo hacer», se ha excusado el principal aludido. Visiblemente enfadado, Ángel Cristo ha asegurado: «Acabo de decir que no lo puedo hacer. No voy a correr el riesgo, lo siento muchísimo. Es un tema de salud. Si no lo queréis entender…».

Mucho más cortante, el presentador ha tomado las riendas del espacio asegurando: «Las situaciones de salud nosotros desde luego no nos tomamos ninguna licencia. Bromas las mínimas. Si os parece bien nos vamos a publi y gestionamos esta situación». Finalmente, Ángel Cristo ha podido evitar participar y en Playa Condena Mario González ha podido realizar la ronda al repetir turno.