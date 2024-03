Jesé, novio de Aurah, dispara esta publicación contra Gorka por cómo la llamó en ‘Supervivientes’

Jesé Rodríguez está decidido a defender a capa y espada el concurso de Aurah Ruiz en ‘Supervivientes 2024’. El futbolista ha vuelto a estallar en redes ante el comportamiento de algunos de los concursantes contra su pareja. Parece que el novio de la modelo está siguiendo muy de cerca los desencuentros entre Gorka y ella, y se ha hecho eco de los últimos insultos.

Los enfrentamientos están marcando las primeras semanas en Honduras de esta nueva edición de ‘Supervivientes’. «Aurah sigue siendo el blanco de todas las críticas. Algunos concursantes, como Ángel, no te conocían, pero aseguran que eres muy dramática», comenzó comentando Jorge Javier Vázquez a la modelo en la palapa.

Aurah Ruiz a Ángel Cristo: «Me pareces un falso»

Entonces, desveló los nuevos apodos que algunos de sus compañeros le habían otorgado a la novia de Jesé Rodríguez. «Gorka te califica como una urraca y Kike como una histriónica», señaló entonces el presentador. Y es que al parecer, muchos habitantes de la isla no pueden soportar a la novia del futbolista, y no dudaron en dejarlo claro.

Aurah estalla contra sus compañeros de ‘Supervivientes’

«Yo la he tenido cinco minutos a mi lado y decía ‘madre mía'», explicó el hijo de Bárbara Rey, una queja a la que se sumaba Gorka. «Es como una urraca en un árbol», señaló el exconcursante de ‘El Conquistador’. «Ella no quiere estar aquí, lo ha dicho veinte veces», insistía Ángel Cristo junior. Y la reacción de Aurah no se hizo esperar.

La concursante de ‘Supervivientes’ no daba crédito a las palabras de algunos de sus compañeros. «Yo estoy flipando con Ángel, que no he compartido contigo casi nada. Solo he hecho apoyarte, me pareces un falso. Y tú decirme urraca, arriba las cabras, que estás todo el día chillando, que te sacaron del campo. E histriónica no sé qué significa…», contestó la pareja de Jesé Rodríguez.

Jesé Rodríguez estalla contra las críticas a Aurah

Y al igual que su reacción, la del futbolista tampoco tardó en llegar. El novio de Aurah Ruiz tomó rápidamente su cuenta de Instagram para lanzar un mensaje de apoyo a su pareja, que se salvó de la expulsión en la última gala frente a Kike Calleja. Jesé compartió un texto explicativo que asegura que las urracas son aves muy inteligentes acompañado del mensaje: «Captó algo de la esencia de bebé».

Historia de Jesé Rodríguez en Instagram

También publicó en sus historias la imagen de una urraca. «¿Ahora nadie se ríe no? Siempre bebé. Gracias a todos», escribió Jesé Rodríguez para brindar apoyo una vez más a su pareja, que continúa protagonizando constantes peleas en Honduras con muchos de sus compañeros.